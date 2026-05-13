Predor Karavanke odprt in ponovno prevozen proti Avstriji

Predor Karavanke, ki je bil dobre pol ure zaprt zaradi prometne nesreče na avstrijski strani, je odprt in ponovno prevozen proti Avstriji, poroča prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti so med razcepom Nanos in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoji predvsem tovornih vozil.

Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pri počivališču Lopata proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.

Zastoj je tudi na cestah Lesce–Bled in Celje–Laško pred delovno zaporo na Polulah.

V Avstriji so zastoji na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji.

