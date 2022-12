Predčasno so se razširili: takšno je novo skladišče pri Brniku #foto

Avtomobilska podjetja pri nas in v regiji so ena ključnih strank, ki koristijo usluge skladiščenja pri cargo-partner.

Avtomobilska podjetja pri nas in v regiji so ena ključnih strank, ki koristijo usluge skladiščenja pri cargo-partner. Foto: Gašper Pirman

Cargo-partner, logistični svetovni velikan, je pred tremi leti pri Letališču Jožeta Pučnika postavil svoj prvi skladiščni center, ki so ga zdaj še razširili. Predvsem zaradi bližine letališča, odlične geografske lege Slovenije in cestnih povezav so se odločili za širitev in v zadnjih enajstih mesecih zgradili enega največjih skladišč pri nas. V njem imajo na 39.100 kvadratnih metrih 48 tisoč paletnih mest in 59 nakladalnih vrat. S povečanjem kapacitet so ustvarili dodatnih 30 delovnih mest, v Sloveniji pa danes zaposlujejo približno 130 ljudi. Zaradi hitre rasti posla – predvsem na račun spletnih trgovin in avtomobilskih dobaviteljev – bodo v letošnjem letu imeli kar sto milijonov evrov prometa.

Kot je pojasnil direktor skupine Stefan Krauter, so se za gradnjo druge faze skladišča odločili predčasno, saj so prvotno načrtovali širitev šele za leto 2025. Toda velika rast števila spletnih trgovin v Sloveniji, pospeševanje spletnih naročil in močna avtomobilska industrija pri nas in v regiji so jih spodbudili, da proces širitve skladišča začnejo veliko hitreje.

Gradnjo končali v vsega 11 mesecih Veliko je bilo videti tudi zabojnikov podjetja Hella, ki ima proizvodne kapacitete v Sloveniji. Kot je pojasnil Viktor Kastelic imajo urejeno dobavno mrežo in skrbno narejen urnik, katere komponente jim morajo dostaviti kdaj, da proizvodnja teče nemoteno. Foto: Gašper Pirman

Širitev kapacitet je podjetje stala 11 milijonov evrov, a v zameno so pridobili eno največjih skladišč v Sloveniji in tudi širši okolici. Dodatnih 14.100 kvadratnih metrov površin jim omogoča širjenje na številna nova področja, kot je na tiskovni konferenci razložil Viktor Kastelic, direktor podjetja cargo-partner v Sloveniji, pa bodo odprli v sodelovanju s svojimi partnerji, ki pri njih koristijo usluge skladiščenja, omogočali tudi osebni prevzem ali vračilo paketov.

Ključnega pomena pri uspešnem poslu naj bi bila sama fleksibilnost regalnih rešitev. V skrbno načrtovanem procesu imajo skladišče razdeljeno na različne sektorje. V enem so ozkoregalni sistemi, drugje širokoregalni in namenjeni predvsem upravljanju z zalogo za manjše predmete, ki jih v večini pri njih skladiščijo spletne trgovine. Spet drug del skladišča je namenjen hitremu pretovarjanju, kjer ni regalov. Tam se hranijo stvari, ki jih pošljejo naprej še isti dan ali najkasneje v nekaj dneh. Vse skupaj je računalniško podprto, s posebnim sistemom pa skrbijo za natančno in pregledno razporeditev palet in drugih shranjenih predmetov.

Dostava paketov z dronom? V teoriji da, v praksi pa nekoliko težje.

Ob odprtju novih skladiščnih prostorov so nam pri cargo-partner pokazali tudi dostavo paketov s pomočjo drona. Čeprav je ta vrsta dostave vsaj ta trenutek še bolj v domeni domišljije in v praksi še nekaj časa ne bo zaživela, številni že dlje razmišljajo o takšnih rešitvah. Ko smo vprašali Krauterja, kako daleč je realna možnost dostave z dronom, nam je pojasnil, da se zdi, da je to res še vedno znanstvena fantastika. Veliko je odvisnega predvsem od zakonodaje v določeni državi. Ko se bodo sprostile te omejitve, bi lahko bili priča hitremu razvoju tega področja, do takrat pa je vse skupaj le pripravljanje na to možnost dostave paketov.

Krauter je med drugim tudi izpostavil, da ima Slovenija s svojo ugodno geostrateško lego velik potencial v logistični industriji. "iLogistični center Ljubljana utrjuje našo močno mrežo in dolgoletno strokovno znanje v Srednji in Vzhodni Evropi ter predstavlja idealno osnovo za našo nadaljnjo rast."

Foto: Gašper Pirman

Foto: Protim Ržišnik Perc / Miran Kambič