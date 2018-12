Poznate vsa pravila za zimski pobeg na lepše?

Zima zelo rada pokaže svoje zobe tudi na cesti, predvsem s hitrimi spremembami in težkimi razmerami, ki zahtevajo malo več vozne spretnosti. Ključnega pomena pa je tudi stalna pripravljenosti, in sicer s pravo opremo, ki nas bo rešila iz najhujšega.

Dež, meglo, sneg in poledico boste najlažje premagali tako, da boste nanje pripravljeni.

Slabše vozne razmere lahko pričakujete predvsem na delih cest, ki so izpostavljeni vlagi, vetru in mrazu. To so: mostovi, deli cest, ki vodijo skozi gozd, in deli cest, ki so izpostavljeni močnemu vetru (burja).

Da bo vaše vozilo pripravljeno na vožnjo še pred prvo večjo pošiljko snega ali večjo posledico, upoštevajte nekaj naših nasvetov za varno vožnjo pozimi, ki si jih velja zelo dobro zapomniti.

#Dobra zimska oprema: med to spadajo primerne zimske pnevmatike, ki imajo tako poleg opazno globljega profila in lamel za izpodrivanje snega tudi drugačno gumeno zmes, namenjeno nizkim temperaturam. Pnevmatika je mehkejša in s tem bolj udobna in varna.





Preverite, Pozorni bodite na starost pnevmatik, saj z leti gumena zmes izgublja svoje lastnosti. Redno velja preverjati tudi tlak v pnevmatikah. Ustreza naj navodilom izdelovalca, v grobem pa velja, da naj bo za 0,2 bara višji od tlaka v letnih pnevmatikah. Višji tlak namreč izboljša vozne lastnosti in zmanjša kotalni upor. Tako se zimske pnevmatike kljub višjim blokom na tekalni površini pri večjih hitrostih in obremenitvah ne bodo pretirano segrevale.Preverite, kaj je še dobro vedeti o pnevmatikah

Foto: Getty Images Pomembno je tudi, da preverite delovanje zavor in vseh svetlobnih naprav na vozilu. Pozimi so za varno vožnjo brezhibne luči še kako pomembne, saj so dnevi kratki pa tudi vidljivost je v meglenih, deževnih ali sneženih dneh veliko slabša. Ko preverjate delovanje luči, preverite še stanje nadomestnih oziroma rezervnih žarnic ter jih po potrebi dopolnite.

Preverite še hladilno tekočino v hladilniku avta, ki mora imeti dodano sredstvo proti zmrzovanju. To naj bi hladilno tekočino pred zmrzovanjem varovalo vsaj do temperature -25 stopinj Celzija. Preverite delovanje in stanje naprave za pranje vetrobranskega stekla, zadnjega stekla in brizgalnih šob. V posodo za pralno tekočino natočite zimsko pralno sredstvo, temeljito pa preglejte tudi metlice brisalnikov.

Priporočamo, da med obvezno opremo vključite tudi lopato in verige, ne pozabite pa niti na metlico in strgalo za čiščenje oken. Če sneg preseneti zimsko službo in obtičite na cesti, vam bo prav prišla tudi topla odeja.

Med neobvezno zimsko opremo, ki jo je vsekakor priporočljivo imeti še posebej na daljši poti, sodijo tudi par rokavic, dodatna plastenka tekočine za čiščenje stekel z dodanim sredstvom proti zmrzovanju in dodatna plastenka motornega olja.

#Očistite vozilo: Ne samo z vetrobranskega stekla, sneg odstranite s celotnega vozila. Pomembno je, da dobro očistite žaromete, nikakor ne pozabite na streho, prtljažnik in pokrov motorja.

#Vožnja pozimi: vožnja v težjih zimskih razmerah zahteva malo drugačen pristop. Priporočamo, da:

hitrost vozila zmanjšate in prilagodite razmeram na vozišču;

povečate varnostno razdaljo med vami in vozilom pred vami;

zavirate rahlo in po potrebi postopno z večkratnim pritiskom na stopalko;

smeri vožnje ne spreminjate sunkovito, odsvetujemo tudi sunkovito speljevanje;

vozite čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti;

ste posebej pozorni na dele ceste, na katerih se pogosteje pojavlja poledica;

se od doma odpravite prej kot običajno, saj boste najverjetneje potovali dlje.

Foto: Getty Images

Med vožnjo po cestah z večjimi nagibi (vzponi in spusti) ima praviloma prednost vozilo, ki vozi navzgor. A v zimskih razmerah upoštevajte, da vozilo, ki vozi navzdol, veliko težje ustavi, manevrira ali se umakne. Če se srečata dve neenakovredni vozili (denimo tovornjak in osebno vozilo), okretnejše vozilo odstopi prednost manj okretnemu.

#Naučite se uporabiti verige: Če močno sneži, zimske pnevmatike niso zadostna zimska oprema. Takrat uporabite verige.

Tekstilne verige lahko uporabljate že, če je cesta le razmočena. Za uporabo jeklenih verig pa mora zapasti nekaj centimetrov snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča. Če jih uporabljate na kopni cesti, lahko poškodujete tako verige kot pnevmatike.

Večino verig je treba po nekaj metrih vožnje ponovno zategniti. V vsakem primeru se po nekaj metrih ustavite in prepričajte, da veriga na kolesu ne opleta.

Hitrost vožnje s snežnimi verigami je omejena na največ 50 kilometrov na uro, tudi na avtocesti.

#Alkohol ne spada v promet: ne nazadnje še pomembno navodilo, ki je v tem prazničnem času še posebej aktualno: alkohol in vožnja nista zaveznika, zato si z zabav vedno zagotovite varni prevoz do doma. Dogovorite se s prijatelji, kdo bo tisti večer vozil, ali pa izberite javni prevoz oziroma taksislužbo.