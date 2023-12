Povsem nov: razkritje v Bruslju, videli smo ga že od blizu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozilo s trenutnim imenom urban koncept - dejansko je to še koncept, ki ga bodo v serijski različici predstavili v prvi polovici prihodnjega leta, napoveduje serijo šestih Toyotinih električnih avtomobilov z izboljšane električne platforme. Avtomobil so nam prvič pokazali na tako imenovanem Kenshiki Forum v Bruslju - gre za Toyotino alternativo avtomobilskim razstavam, katerim so se v Evropi odrekli.

Za zdaj tehničnih podrobnosti ne razkrivajo. Znano je, da bo dolg 4,3 metra, širok 1,82 in visok 1,62 metra. Avtomobil bo ostal pri 400-voltni platformi, ki pa bo nadgradnja obstoječe e-TNGA.

Serijski model na osnovi tega koncepta prihaja že prihodnje leto. Predstavljal bo enega šestih novih električnih avtomobilov, ki jih načrtujejo pri Toyoti kot največjem svetovnem avtomobilskem proizvajalcu. Toyota je trenutno za Volkswagnom prodajno druga najuspešnejša avtomobilska znamka v Evropi.

V Bruslju smo si Toyotin koncept že lahko ogledali v živo. Foto: Toyota

Avtomobil bo dolg 4,3 metra, na voljo pa bo tudi s štirikolesnim pogonom. Foto: Toyota

To bo najcenejši električni, ki ga Toyota vsaj za zdaj napoveduje

Tudi imena v serijski različici zanj še niso potrdili, bo pa za določen čas Toyotin najcenejši električni avtomobil. Japonci za zdaj ne načrtujejo vozila s ceno okrog 25 tisoč evrov. Vozilo na osnovi koncepta bo tekmec kompaktnim električnim križancem kot sta jeep avenger in hyundai kona (pa tudi premijski volvo EX30), zato bodo takim vozilom tudi prilagajali končno ceno.

Urban concept bo torej očitno za to desetletje najmanjši električni Toyotin avtomobil, ki bo do že znanega bZ4X dobil še enega vmesnega brata.

Andrea Carlucci, vodja razvoja novih produktov pri Toyoti Europe, je v Bruslju potrdil tudi, da bo avtomobil na voljo z baterijama dveh različnih velikosti in da bodo ponujali tudi različico z dvema elektromotorjema ter s tem štirikolesnim pogonom. Uradni doseg bo pri večji bateriji znašal do okrog 400 kilometrov.

Električna alternativa hibridnemu yaris crossu

Na ostale tehnične podrobnosti bo treba počakati še nekaj mesecev. Iz vidika večjega brata bZ4X bo zanimivo vprašanje, kakšna bo največja moč polnjenja koncepta, kako bo s porabo in ali bo morda v tem avtomobilu že na voljo tudi tehnologija “steer-by-wire” - gre za tehnologijo elektronske povezave volana in koles, ki smo jo že vozili v predserijskem električnem lexusu RZ.

Pod črto bo urban concept kot serijski avtomobil za Toyoto v Evropi predstavljal aduta v najbolje prodajanem avtomobilskem razredu. Vsaj dimenzijsko, ne pa tudi neposredno tehnološko, bodo imeli s tem električno alternativo svojemu trenutno prodajnemu paradnemu konju toyoti yaris cross.

Na dogodku v Bruslju smo pobližje spoznali tudi novo Lexusovo strategijo in njihove koncepte, pri katerih so bili Japonci celo bolj konkretni kot pri Toyotinih konceptih. Sedeli smo v lexusu LM, luksuznem enoprostorcu, in tudi v novi generaciji land cruiserja. Več o teh vtisih še sledi.

Uradne fotografije koncepta:

