Potrjeno: ta brutalni renault prihaja tudi v Slovenijo, bo 200 tisočakov dovolj? #foto

Renault bo vsaj eno izmed načrtovanih vozil turbo 3E, ki so moderna reinkarnacija nekdanje turbo petke, pripeljal tudi v Slovenijo in zanj iskal kupca. Cena bo predvidoma presegala 200 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Kot smo poročali že konec lanskega leta, bo Renault poleg serijske nove petke izdelal tudi omejeno serijo najbolj brutalne različice avtomobila. To bo model, ki ima trenutno oznako turbo 3E, že ob pogledu nanj pa je jasna podobnost z legendarno turbo petko iz 80. let.

Ta je imela sredinsko postavljen motor in pogon na zadnji kolesi, spadala pa je v takratno skupino B. Turbo petko je v Sloveniji najuspešneje vozil Brane Küzmič, ki je za Renault takrat dirkal tudi na relijih za evropsko prvenstvo.

To je bil skladno s takratnim voznim parkom eden najvpadljivejših dirkalnikov v Sloveniji. Renault je sicer izdelal tudi različico maxi, ki pa je v Sloveniji ni bilo – vozili so jo predvsem tovarniški vozniki na najvišji ravni svetovnega relija (Jean Ragnotti, Francois Chatriot in tudi Carlos Sainz).

500 "konjev" za zadnji dve kolesi

Štirideset let pozneje bo njena moderna reinkarnacija videti podobno ali celo še bolj agresivno. Velike spremembe pa bodo pri pogonu – namesto sredinsko postavljenega turbomotorja bosta zadnji kolesi poganjala dva elektromotorja. Vsak motor bo poganjal svoje kolo, sistemska moč na zadnjih kolesih pa bo presegala 500 "konjev".

Pri Renaultu veliko tehničnih podrobnosti še niso razkrili, znan pa je pospešek do sto kilometrov na uro – ta bo znašal le 3,5 sekunde. Zanimiva podrobnost – vtičnica za kabel je skrita v eni od stranskih odprtin za zračenje.

Bo 200 tisoč evrov dovolj?

Ob slovenski predstavitvi renaulta 5 je Petar Nevistić, generalni direktor GA Adriatic, potrdil nakup predvidoma treh razpoložljivih turbo 3E od uvoznika Renaultove znamke za Slovenijo in preostali del regije. Vsaj eden od teh bo namenjen Sloveniji, kjer bodo tako iskali kupca za enega najdražjih renaultov. Cena uradno še ni znana, bo pa predvidoma presegala 200 tisoč evrov.

Pred leti smo v Franciji lahko sedli za volan odlično ohranjenih Renaultovih klasik – med njimi sta bila tudi model 5 turbo s sredinsko postavljenim motorjem in poznejši renault 5 GT turbo.

