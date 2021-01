Posel ali družina? Z golfovimi geni pokriva oboje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Caddy se je preselil na moderno arhitekturo, zato je vožnja bistveno bolj udobna in bistveno manj kombijevska kot prej.

Caddy bi moral pompozno zapeljati v Slovenijo že jeseni, a je prihod tega prodajno pomembnega modela zamaknil drugi val epidemije covid-19. Čeprav uradno spada med lahka gospodarska vozila, bo z vizualno spremembo, prehodom na moderno arhitekturo MQB in tehnološko nadgradnjo v slogu osebnih vozil še bolj trkal na vrata družin. Za tretjino bo zasebnih strank, ki bodo zanj odštele vsaj 22 tisoč evrov.

Na račun nove arhitekture so imeli tudi inženirji pri Volkswagnu tokrat bolj proste roke pri oblikovanju zunanjosti in maksimalnem izkoristku potniške kabine ter vse skupaj končali z vgradnjo najnovejših asistenčnih sistemov. Še naprej je caddy na voljo kot lahko gospodarsko vozilo (tokrat kot caddy cargo) ali pa kot družinski potovalnik z maksimalno sedmimi sedeži. Pri nas bo na voljo tudi v različici s podaljšanim medosjem, v takšnega caddyja z oznako maxi bosta šli kar dve evropaleti.

Preporod tihega prodajnega aduta

Na današnji dan je v Sloveniji še vedno registriranih kar 9.559 caddyjev, zaradi občutnega napredka v primerjavi s predhodno generacijo pa pri uvozniku Porsche Slovenija pričakujejo občuten dvig prodaje in povečan tržni delež, ki zdaj znaša v svojem segmentu B. V preteklosti se je za caddyja odločila približno tretjina fizičnih kupcev. Zaradi dvojne uporabe je delež fizičnih kupcev zdaj tudi do 50-odstoten, bi se pa zaradi vse bolj zabrisane meje med gospodarskim in osebnim vozilom delež fizičnih kupcev lahko še povečal.

Vizualno je caddy postal prav prijeten, očaral bo tudi marsikatero družino. Foto: Gašper Pirman

Aerodinamično učinkovitost spremlja nova podoba

Volkswagnova oblikovalska ekipa je imela tokrat nalogo, da s pomočjo najnovejšega oblikovnega podpisa znamke poskrbi za Notranjost po vzoru golfa z majhno prestavno ročico avtomatskega menjalnika, digitalnimi merilniki in večopravilno enoto z zaslonom na dotik Foto: Gašper Pirman preporod caddyja. Poleg nekoliko bolj zaobljene oblike, ki prinaša znatno aerodinamično izboljšanje (koeficient zračnega upora se je z 0,33 spustil na 0,30), je caddy dobil nove žaromete, drugačno masko hladilnika z novim korporativnim logotipom, mreža v odbijaču pa je zdaj obarvana v barvo karoserije. Na zadek so namestili najvišje žaromete v zgodovini modela, raztezajo se skoraj do strehe, napis caddy se je zdaj preselil na sredino prtljažnih vrat.

Čeprav gre predvsem za delovnega konja, je seznam opcijske opreme enako dolg kot pri osebnem vozilu. Na njem ne manjka niti možnost dokupa panoramske strehe, žarometov LED, brezstičnega zagona avtomobila ali pa ogromnega 15,4-palčnega zaslona večopravilne enote.

Od različice je odvisno število vrat - zadaj so lahko velika prtljažna vrata, ki se odpirajo navzgor, ali dvojna stransko odpirajoča se vrata. Zadnja drsna vrata so lahko nameščena le na eni strani ali na obeh, prav vsa vrata pa se lahko ob doplačilu odpirajo tudi električno.

Od čistokrvnega delavca do uživaškega kamperja

Caddy je vedno veljal za avto dvoživko - dopoldne je bil delovni stroj, popoldne pa opravljal družinske obveznosti. Tudi zato pri uvozniku Porsche Slovenija težko opredelijo delež fizičnih kupcev, kajti veliko jih avto uporablja za delo in družino, zato je uradno fizičnih kupcev le za okoli tretjino.

Tudi s prihodom nove generacije caddy ohranja svojo širino. Na voljo je kot petsedežni model, kupec se lahko odloči še za podaljšano različico maksi, izključno poslovni uporabniki se lahko odločijo za tovorno izvedenko, za avanturiste je na voljo različica krpan in za potovalne duše california. Zadnji dve bosta na voljo za naročilo v drugi polovici letošnjega leta.

Poleg dizelskih in bencinskih motorjev bo na voljo tudi izvedenka na stisnjen zemeljski plin, glede na vse različice pa je uradni cenik dolg kar štiri strani. Poskusili bomo poenostaviti - vstopna cena v svet caddyja je 22.500 evrov (2.0 TDI, ročni menjalnik), doplačilo za 1,5-litrski TSJ znaša okoli 500 evrov, za samodejni menjalnik malce več kot 2.000 evrov. Podaljšana različica maksi je dražja za 2.500 evrov. Vstopna cena za tovorno različico cargo se začne pri 19.500 evrih oziroma 23.500 evrih za podaljšano različico z močnejšim dizelskim motorjem s 75 kilovati.

