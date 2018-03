Porsche: zaposlenim skoraj deset tisočakov bonusa

Porsche uspehe podjetja deli s svojimi zaposlenimi. Po enem najuspešnejših let v zgodovini znamke, ko so povečali prodajo za štiri odstotke in povečali prihodke na 23,5 milijarde evrov, bodo z 9.656 evri bruto nagradili približno 23 tisoč zaposlenih.

Približno 23 tisoč zaposlenih bo v letu 2018 dobilo 9.656 evrov bonusa. Foto: Porsche

Zaposleni so najpomembnejši del uspešnega podjetja

"Zaposleni pri Porscheju si zaslužijo vsak cent bonusa, ki ga bodo dobili letos. Vsi ti neverjetni rezultati nam niso bili položeni na pladenj, ampak so bili doseženi s trdim delom. Zato sem resnično ponosen na našo ekipo Porsche in njihovo izjemno delo. Naš moto je: Manj govorjenja, več akcije,'' je ob dobri novici zapisal Uwe Hück, predsednik sindikata.

Dodatek k plači bodo letos nakazali na račune tistih zaposlenih, ki so bili dlje časa na delu, so individualno prilagodili svoj delovnik in Za rekordne prodajne številke so poskrbeli novi modeli. Med njimi izstopa brutalni 911 GT2 RS. Foto: Porsche glede na dolžino staža pri podjetju. Teh zaposlenih je približno 23 tisoč, so pa pri Porscheju leta 2017 število zaposlenih povečali za osem odstotkov na 29.777. Po poslovno najuspešnejšem letu v zgodovini podjetja bodo izbrani zaposleni dobili 9.300 evrov bonusa bruto za neverjetno požrtvovalnost in zavezanost podjetju. Znesek je razdeljen na dva dela – 8.600 evrov bo nakazanih za dobro delo v letu 2017, drugi del, 700 evrov, pa je namenjen kot prispevek za pokojninski sklad Porsche VarioRente oziroma za individualno pokojninsko shemo. V letu 2018 bodo zaposleni dobili še 356 evrov enkratnega dodatka v počastitev 70-letnice obstoja modela 356, ki so ga začeli izdelovati 1948. Skupaj bodo tako izbrani zaposleni dobili 9.656 evrov bonusa.

Lani so prodali rekordnih 246 tisoč avtomobilov

V letu 2017 so pri Porscheju povečali prodajo za štiri odstotke in prodali 246 tisoč avtomobilov. Prihodke so povečali za pet odstotkov na 23,5 milijarde evrov. Istočasno so operacijski prihodki zrasli za sedem odstotkov na 4,1 milijarde evrov, prihodek od prodaje so povečali na 17,6 odstotka. Za porast prodaje in zaslužkov so najbolj zaslužni novi modeli 911 GT3 RS, GT2 RS, panamera sport turismo in nova generacija cayenna.