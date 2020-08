Popoln avtomobil? Nora cena za sto srečnežev. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gordon Murray, oče kultnega mclarna F1, je izdelal svojo moderno reinkarnacijo superšportnega avtomobila. T.50 je avtomobil izjemnih zmogljivosti, skrajno nizke mase in zanimivih aerodinamičnih rešitev. Na voljo bo le stotim kupcem, ki pa bodo morali zanj odšteti 2,6 milijona evrov (brez davkov).

Britanec Gordon Murray je želel izdelati svojo vizijo ultimativnega superšportnega avtomobila, ki bi bil povsem usmerjen v zadovoljevanje potreb in želja voznika. Rezultat je futuristični T.50, ki oblikovno spominja na nekatere druge avtomobile, od njih pa se razlikuje po nekaterih podrobnostih. Tako se vrata odpirajo navzgor, enako tudi pokrov motorja in velikanski ventilator - res kar malo spominja na Batmanova vozila - na zadku avtomobila. Omenjeni ventilator zmanjša upor avtomobila za 12 odstotkov in mu celo doda nekaj moči.

Moderni Batmobil? Foto: Gordon Murray

Za pogon sicer skrbi 3,9-litrski Cosworthov motor V12, ki zmore 488 kilovatov (654 "konjev") in 467 njutonmetrov navora. To je atmosferski motor, ki seveda nima dodanih nikakršnih hibridnih dodatkov. Motor se zavrti vse tja do 12.100 vrtljajev v minuti. Moč se na kolesa prenaša prek šeststopenjskega ročnega menjalnika. Prvih pet prestav bo krajših za boljše pospeševanje, šesta bo daljša.

Posebnost avtomobila je tudi izjemno nizka masa, ki znaša le 986 kilogramov. To je na primer manj kot simpatična mazda MX-5. Celotna karoserija skupaj z monokokom na primer tehta le 150 kilogramov. Natančnejši podatki o zmogljivostih še niso znani.

Sto kupcev najbrž že stoji v vrsti

Murray bo izdelal le sto takih avtomobilov, ki jih na cesti lahko pričakujemo od januarja 2022. Cena za avtomobil bo 2,6 milijona evrov in pri tem davki še niso vključeni. Kljub nakupni ceni več kot tri milijone evrov ne dvomimo, da bo tak presežek brezkompromisne tehnike hitro razprodan.

Foto: Gordon Murray

Mesto za voznika je - tako kot v mclarnu F1 - postavljeno proti sredini vozila. Foto: Gordon Murray

Gordon Murray v svojem superšportniku Foto: Gordon Murray

Za prenos moči skrbi ročni šeststopenjski menjalnik. Foto: Gordon Murray