Polnilnice v Evropi: izjemne razlike med državami, kje je Slovenija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Evropi je trenutno okrog 307 tisoč polnilnic za električne avtomobile. To število je v zadnjih petih letih naraslo za 180 odstotkov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Toda kar polovica vseh polnilnic stoji v Nemčiji (60 tisoč) in na Nizozemskem (90 tisoč). To sta državi, ki zavzemata manj kot deset odstotkov evropskega območja.

Tudi Ionity vzhodneje od Budimpešte polnilnic še nima

Že večkrat smo pisali o velikih razvojnih razlikah med državami na področju elektromobilnosti. Nizozemska ima kar 1.600-krat več polnilnic kot Ciper, ki je s 57 polnilnicami na dnu Evropske unije. Nizozemci imajo sami toliko polnilnic kot 23 preostalih držav skupaj.

Opazna je razlika med zahodno in vzhodno Evropo. Tesla ima svoje hitre polnilnice do Turčije, “evropski” Ionity pa zgolj do madžarske Budimpešte. Romunija je na primer geografsko šestkrat večja od Nizozemske, a nima niti pol odstotka vseh evropskih polnilnic.

Foto: Gregor Pavšič

Skupno število polnilnic v Sloveniji zelo dobro, pogrešamo le polnilnice DC na podeželju

Slovenija ima dobro razmerje med velikostjo države in številom polnilnic. Iz vidika površine zavzemamo pol odstotka evropskega površja in vidika števila polnilnic pa 0,4 odstotka. Statistika ACEA sicer šteje le skupno število polnilnic.

V Sloveniji primanjkuje predvsem hitrih polnilnic DC na podeželju, ki so za zdaj omejene zgolj na nekatere avtomobilske prodajne salone.

Do leta 2030 22-kratna rast števila polnilnic?

Države, ki imajo, odstotkovno, večji delež evropskih polnilnic kot zemeljske površine, so poleg Nizozemske tudi Nemčija, Italija, Avstrija, Danska in Luksemburg.

Po oceni ACEA bomo v Evropski uniji z vidika doseganja ciljev pri izpustih CO2, do leta 2030 potrebovali 6,8 milijona javnih polnilnic. To naj bi bil predpogoj za 55-odstotno znižanje izpustov CO2 iz naslova cestnega prometa.