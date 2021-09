Polni tovornjaki s teslami: čakajo jih zelo visoke številke

Novi Teslini modeli 3 in Y iz kitajske tovarne trenutno potujejo tudi do Evrope.

Na letni ravni bi Tesla samo na Kitajskem letos lahko izdelala celo pol milijona vozil. Foto: Reuters V zadnjih dneh smo na slovenskih avtocestah lahko videli več tujih tovornjakov z novimi teslami, kar kaže na dokaj uspešen boj proti krizi s pomanjkanjem polprevodnikov.

Tesla je hitro preprogramirala večino svojih avtomobilov za uporabo drugih čipov in to se jim zdaj obrestuje. Do konca septembra bodo v tovarni na Kitajskem neuradno izdelali 300 tisoč novih avtomobilov (model 3 in model Y). Teh številk pri Tesli še niso potrdili, navajal pa jih je Reuters.

V prvih osmih mesecih so v Šanghaju namreč že izdelali 240 tisoč novih tesel, od tega nekaj več kot 66 tisoč za izvoz. Dokler ne bo dokončana tovarna v Berlinu, so “kitajske” tesle namenjene tudi trgom v Evropi. Na letni ravni bi Tesla samo na Kitajskem letos lahko izdelala celo pol milijona vozil.

Ponudba je močno premajhna za visoko povpraševanje

Na drugi strani je večina avtomobilske industrije še vedno v krču zaradi pomanjkanja polprevodnikov. Predsednik Daimlerja Olla Kalenius je pred dnevi v pogovoru za nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung potrdil, da trenutno kupci novih mercedesov na nov avtomobil čakajo tudi več kot eno leto. Ponudba vozil je bistveno premajhna za veliko povpraševanje, vse to pa iz vidika trgovcev močno povečuje nepredvidljivost glede dobav tudi na majhne trge kot je Slovenija.

Kriza z dobavami bi se lahko zavlekla tudi v leto 2022. Elon Musk je sicer napovedal, da bo z gradnjo tovarn za polprevodnike teh težav vendarle kmalu konec in da bo kriza kratkoročna.