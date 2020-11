Policisti kar z lamborghinijem dostavili ledvico #video

Italijanska policija v izrednih razmerah oziroma le po potrebi aktivira lamborghinija huracana, ki ga ob njegovih 449 kilovatih ne uporabljajo kot avta za pregon prehitrih voznikov. Tokrat so v bolnišnici blizu Padove pobrali ledvico in jo v nekaj urah dostavili v bolnišnico v Rimu ter s tem poskrbeli, da je bolnik še pravočasno dobil organ.

Italijanska policija je ledvico pobrala v mestu blizu Padove in jo morala varno dostaviti v bolnišnico v Rimu. Petsto kilometrov dolgo razdaljo, ki jo običajni vozniki prevozijo v šestih urah, so prevozili v nekaj urah, vmes pa dosegali tudi hitrosti do 230 kilometrov na uro.

Helikopterja ni bilo na voljo

Tako kot mi se je verjetno marsikdo vprašal, zakaj ledvice niso naložili na helikopter in je hitro odpeljali do Rima. Kot so razložili Policisti so na določenih delih avtoceste vozili tudi s hitrostjo 230 kilometrov na uro. Foto: Italijanska policija odgovorni, helikopterja tisti trenutek ni bilo, zato so za pomoč prosili policiste, ki so pred bolnišnico prišli kar z lamborghinijem huracanom LP610-4.

Ta superšportnik s 5,2-litrskim desetvaljnikom pospeši od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,2 sekunde in doseže maksimalno hitrost 325 kilometrov na uro. Policijski ima še nekaj drugih izboljšav. Poleg kamere in različnih tablic v notranjosti ima spredaj še hlajen prostor, ki je namenjen ravno takšnim nalogam - prevozu organov.

Čeprav lahko snema promet pred seboj, si lahko prehitri vozniki oddahnejo. Huracan je primarno namenjen ravno hitremu prevozu organov, plazme in cepiv po vsej državi ter ga ne uporabljajo za lovljenja po avtocestah.

Policijski huracan ima spredaj poseben hladilni prtljažnik, ki poskrbi za varen prevoz organov, plazme in cepiv. Foto: Italijanska policija