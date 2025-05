V živo: Verstappen z mojstrovino v prvem zavoju

V prvi štartni vrsti sta sedmo dirko sezone formule 1 začela zmagovalec štirih letošnjih dirk Oscar Piastri (McLaren) in štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Avstralec je letos že dokazal, da se nizozemskega šampiona ne boji. Štart velike nagrade Emilije Romanje v Imoli ob 15.00. Več od kvalifikacij želijo pokazati ljubljenci italijanskega občinstva: Charles Leclerc in Lewis Hamilton (oba Ferrari) ter Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

VN Emilije Romanje v živo



19. krog: Piastri je zdaj deveti, 30 sekund za Verstappnom. Prvih osem še brez postanka, očitno so na taktiki enega samega.



17. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +10,0, 3. Albon +15,7, 4. Hadjar, 5. Antonelli, 6. Hamilton, 7. Hulkenberg, 8. Colapinto, 9. Bearman, 10. Cunoda, 11. Piastri, 12. Leclerc, 13. Russell, 14. Sainz, 15. Alonso (prvih 10 še brez prvega postanka)



14. krog: V bokse Piastri. Počasna menjava, izgubil je sekundo.



13. krog: Piastri že skoraj tri sekunde za Verstappnom. V boksih Alonso.



12. krog: Russell in Sainz že na menjavo pnevmatik. Očitno zanju dva postanka. Že krog prej je bil na postanku Leclerc in je oba prehitel.



11. krog: Norris po lepem prehitevalnem manevru na tretje mesto.



10. krog: Dobra bitka Russell - Norris. Lando napada, a ni prostora. Za njima že pravi vlakec. Vsi bi bili lahko hitrejši od Russella.



9. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +1,7, 3. Russell +6,1, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Leclerc, 10. Hadjar, 11. Antonelli, 12. Hamilton



7. krog: Težko bo prehitevati na tej ozki stezi s temi širokimi dirkalniki. Piastri je dobro sekundo za Verstappnom, Norris pa tik za Russellom.



5. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +1,6, 3. Russell +3,3, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Leclerc, 10. Hadjar, 11. Antonelli, 12. Hamilton



3. krog: Leclerc je v prvi zavoj napadel Gaslyja. Napaka Francoza, ki je zapeljal na pesek in zdaj izgublja mesta.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Gasly, 10. Leclerc, 11. Hadjar, 12. Antonelli, 13. Hamilton WATCH THE RACE START 👀



Absolute class from Max Verstappen 💪#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rld4niA0lm — Formula 1 (@F1) May 18, 2025 Štart! Piastri je dobro potegnil, Verstappen slabše in Russell je bil pred prvim zavojem z njim kolo ob kolesu. A Piastri in Russell sta bila na počasnejši notranji strani pred prvo šikano in Verstappen je po hitrejši zunanji liniji švignil iz zavoja na prvem mestu.



Krog za ogrevanje. Hamilton in Antonelli s tršimi belimi gumami na drugačni strategiji. Vsi v prvi deseterici na rumenih.



Štartna vrsta (63 krogov): 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Hadjar, 10. Gasly, 11. Leclerc, 12. Hamilton



Še 10 min do štarta: Sončno in toplo popoldne v Imoli. Piastri za četrto zaporedno zmago, Ferrari pred tifozi mora popraviti sobotni vtis. Piastri je zdaj deveti, 30 sekund za Verstappnom. Prvih osem še brez postanka, očitno so na taktiki enega samega.1. Verstappen, 2. Norris +10,0, 3. Albon +15,7, 4. Hadjar, 5. Antonelli, 6. Hamilton, 7. Hulkenberg, 8. Colapinto, 9. Bearman, 10. Cunoda, 11. Piastri, 12. Leclerc, 13. Russell, 14. Sainz, 15. Alonso (prvih 10 še brez prvega postanka)V bokse Piastri. Počasna menjava, izgubil je sekundo.Piastri že skoraj tri sekunde za Verstappnom. V boksih Alonso.Russell in Sainz že na menjavo pnevmatik. Očitno zanju dva postanka. Že krog prej je bil na postanku Leclerc in je oba prehitel.Norris po lepem prehitevalnem manevru na tretje mesto.Dobra bitka Russell - Norris. Lando napada, a ni prostora. Za njima že pravi vlakec. Vsi bi bili lahko hitrejši od Russella.1. Verstappen, 2. Piastri +1,7, 3. Russell +6,1, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Leclerc, 10. Hadjar, 11. Antonelli, 12. HamiltonTežko bo prehitevati na tej ozki stezi s temi širokimi dirkalniki. Piastri je dobro sekundo za Verstappnom, Norris pa tik za Russellom.1. Verstappen, 2. Piastri +1,6, 3. Russell +3,3, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Leclerc, 10. Hadjar, 11. Antonelli, 12. HamiltonLeclerc je v prvi zavoj napadel Gaslyja. Napaka Francoza, ki je zapeljal na pesek in zdaj izgublja mesta.1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Gasly, 10. Leclerc, 11. Hadjar, 12. Antonelli, 13. HamiltonHamilton in Antonelli s tršimi belimi gumami na drugačni strategiji. Vsi v prvi deseterici na rumenih.: 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Hadjar, 10. Gasly, 11. Leclerc, 12. Hamilton: Sončno in toplo popoldne v Imoli. Piastri za četrto zaporedno zmago, Ferrari pred tifozi mora popraviti sobotni vtis.

Hamilton in Leclerc po kvalifikacijah obupana, Cunoda osramočen

Pričakovati je, da bo četverica, ki je v prvih dveh štartnih vrstah, razred zase in v boju za zmagovalni oder. Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) in Lando Norris (McLaren) so na dosedanjih šestih dirkah od 18 mest na stopničkah te zasedli kar 11-krat. Piastri je bil izven prve trojice samo na uvodni dirki v Melbournu, nato pa enkrat tretji in štirikrat prvi. Avstralec tako tudi vodi v skupnem seštevku prvenstva. Ima 16 točk več od favoriziranega ekipnega tekmeca Norrisa, ki se je v soboto znova jezil sam nase, češ da v zadnjem delu kvalifikacij vsi odpeljejo boljši krog, sam pa slabšega. Sicer samo v Savdski Arabiji ni bil na zmagovalnem balkonu (četrti), a ima letos eno samo zmago (Avstralija).

S prebojem v deseterico sta presenetila dirkača ekipe Aston Martin. Foto: Guliverimage Ob boju za stopničke pa bo zanimivo spremljati še več drugih dirkačev. Fernando Alonso (Aston Martin) je na petem štartnem mestu, najboljšem v tej sezoni. Aston Martin je v Imoli prišel z več posodobitvami na dirkalniku. Tudi Lance Stroll (Aston Martin) je bil v prvi deseterici, na osmem mestu. Španski veteran letos boljši kot 11. še ni bil. So res toliko izboljšali dirkalnik ali pa imeli v zelo izenačenem drugem delu kvalifikacij nekaj sreče? V prvi deseterici sta bila tudi oba voznika ekipe Williams.

Lewis Hamilton je bil jezen in obupan. Foto: Reuters Šele šesti najboljši oziroma bolje zapisano peti najslabši dirkalnik je imel v soboto Ferrari. Charles Leclerc na 11. in Lewis Hamilton na 12. mestu sta bila šokirana. "Dirkalnik nima potenciala, ki smo ga pričakovali. Moramo biti boljši," je dejal Monačan. Razumel ni niti Britanec: "Jezen in obupan sem, da se nismo prebili med prvih deset. Mislil sem, da smo na treningih naredili korak naprej. Občutek v dirkalniku je bil boljši. Zavore so bile boljše, uravnoteženost je bila v redu. Prvi hiter krog v drugem delu kvalifikacij je bil dober, drugi krog z novimi pnevmatikami pa ne. Ni bilo več nobenega oprijema."

Juki Cunoda je povsem razbil svojega Red Bulla. Foto: Guliverimage Z zadnjega mesta bo štartal Juki Cunoda (Red Bull), ki je na kvalifikacijah doživel hujšo nesrečo. Njegov dirkalnik se je ob trčenju v zaščitni zid in gume obrnil na glavo. Sicer je moral na pregled v bolnišnico, a je z njim vse v redu. "Osramočen, razočaran, frustriran," je Japonec dejal, ko se je vrnil v 'paddock'. Jezen je bil nase, da je naredil tako nesrečo. Prek robnika je šel prehitro. "Res je bilo neumno, da sem pritiskal na vso moč. Na dirkalniku smo naredili več sprememb. In sem pritiskal na polno, čeprav dirkalnika še nisem povsem razumel."