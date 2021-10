Pol milijona ljudi na Hrvaško: novosti spektakla za 2022, kaj še manjka?

Aprila je bil na reliju svetovnega prvenstva na Hrvaškem najuspešnejši Sebastien Ogier s sovoznikom Julienom Ingrassio (Toyota). Do zmage je pripeljal prav v zadnjem ovinku relija in ta trenutek bi lahko celo odločil letošnje svetovno prvenstvo.

Hrvaški reli za svetovno prvenstvo je letos spomladi poskrbel za neverjeten športni spektakel. Sredi številnih ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, in oteženih potovanj po Evropi se je v okolico Zagreba zgrnilo na sto tisoče obiskovalcev. Njihovo število je presenetilo celo organizatorje. Če ne bi bilo nobenih potovalnih omejitev, bi se na cestah morda zgodil celo pravi prometni kolaps.

"Prihodnje leto pričakujemo vsaj pol milijona gledalcev. Na hitrostnih preizkušnjah bomo imeli posebna območja tako za gledalce kot druge goste," je za Siol.net napovedal Daniel Šaškin, predsednik organizacijskega odbora. Letos spomladi je bil gonilna sila ekipe, ki je pripravila odlično tekmovanje, zanj so prejeli tudi veliko pohval tovarniških moštev in dejansko je bila prireditev izjemna popestritev svetovnega prvenstva.

Daniel Šaškin, predsednik organizacijskega odbora relija. Vse potrebne dogovore mora skleniti do 15. decembra, ko bo FIA objavila uradni koledar za leto 2022. Foto: Uroš Modlic

Promotor svetovnega prvenstva WRC je minuli konec tedna objavil predlagani koledar za leto 2022. Tretjo preizkušnjo sezone bi spet lahko gostila Hrvaška. Ob njenem imenu pa sta za zdaj v koledarju vendarle zvezdici, saj vseh potrebnih dogovorov še niso podpisali.

"V približno mesecu dni bi morali podpisati dogovor z mestom Zagreb o sofinanciranju projekta WRC na Hrvaškem. Prav tako moramo podpisati tudi še nekaj dogovorov s svojimi sponzorji in partnerji, ki so prav tako potrebni za izvedbo relija. Verjamem, da je mogoče v tem obdobju, ker od konca letošnjega relija v resnici nismo prenehali delati, vse to narediti pravočasno. Seveda upam, da ne bo nepredvidenih izzivov, kakršne smo imeli v zadnje dobrega leta," pojasnjuje Šaškin.

Hrvati so letos aprila poleg odlične izvedbe relija znali na pravi način tudi gostiti pomembne goste. Davorin Štetner, predsednik HAKS, je s helikopterjem na več zanimivih točk (obiskali so tudi družbo Rimac Automobili) popeljal predsednika FIA Jeana Todta. Foto: HAKS

Trasa relija za SP na Hrvaškem je bila letos zelo zahtevna, a tudi izjemno atraktivna. Foto: Croatia Rally



“Uradni koledar predlaga promotor WRC, končno odločitev pa sprejme FIA,” za je Siol.net pojasnil Davorin Štetner, predsednik hrvaške avtomobilske zveze HAKS. Štetner je bil konec prejšnjega tedna tudi v Parizu, kjer je bil prisoten na mnogih sestankih in nekateri so bili vezani tudi neposredno na izvedbo hrvaškega relija za SP.



"Ena zvezdica iz koledarja je vezana na podpis dogovora s promotorjem WRC, druga pa za regulacijo odnosov med klubi organizatorja in HAKS. Verjamem, da se bosta oba pogoja izpolnila do 15. decembra, ko bo FIA objavila dokončni koledar. V tem trenutku imamo že pomembno odločitev hrvaške vlade, da bo reli podprla z milijonom evrov letno," pojasnjuje Štetner.

Hrvatom so za WRC ponudili triletno pogodbo 2 + 1

Ob tem dodaja, da so Hrvaški ponudili triletni dogovor (2 + 1), kar bi omogočilo dolgoročno prisotnost svetovnega relija pri naših južnih sosedih in tudi lažje dolgoročnejše načrtovanje njegovega obsega.

Uradno je nosilec hrvaškega relija za svetovno prvenstvo, v odnosu do FIA, hrvaška avtomobilska zveza HAKS. Z njimi imajo organizatorji, to sta avtokluba Cro Dakar Team in D. T. Motorsport, že podpisan dogovor, ki pa ga je treba osvežiti z novimi aneksi (novi datumi, jamstva in podobno).

Šaškin pravi: "Verjamem, da ne bi smelo biti večjih težav, saj smo z vseh strani prejeli veliko pohval, tudi glede na vse, kar smo do danes skupaj že naredili."

Goste je na reliju med drugim letos vozil tudi helikopter slovenskega Flycoma. Na fotografiji z leve med drugimi tudi Thomas Krohne (solastnik promotorja WRC), Gyarfas Olah (predsednik madžarske avtomobilske zveze), Rado Raspet (predsednik slovenske AŠ2005), Jona Seibel (direktor promotorja WRC). Foto: HAKS

Večina relija bo nespremenjena, a organizatorji napovedujejo tri nove hitrostne preizkušnje. Foto: Gregor Pavšič

Najboljši vozniki relija na svetu so bili navdušeni nad zahtevno in zelo raznovrstno traso hitrostnih preizkušenj, ki so jih vozili na območju med Zagrebom, Jastrebarskim in slovensko-hrvaško državno mejo.

"Prihodnje leto bo sedem hitrostnih preizkušenj ostalo enakih kot letos, tri pa bodo nove," dodaja Šaškin. Te tri nove preizkušnje bi po njegovih besedah morale potekati v Primorsko-goranski, Liško-senjski in Varaždinski županiji. Dve novi preizkušnji so torej organizatorji našli blizu jadranskega morja, eno pa pri Varaždinu, torej spet le nekaj deset kilometrov od slovenske državne meje.

Že letos so Slovenci pomembno sodelovali pri organizaciji hrvaškega relija za SP. Bili so v varnostnih predvozilih, funkcionarji in sodniki so v celoti izpeljali tudi dve hitrostni preizkušnji. Foto: Gregor Pavšič

Nekatere hitrostne preizkušnje so že letos potekale le nekaj kilometrov stran od Slovenije. Foto: Gregor Pavšič

Reli za svetovno prvenstvo je že letos privabil veliko obiskovalcev tudi iz Slovenije. Da bi se hrvaški reli delno širil tudi prek meje v Slovenijo, ostaja povsem mogoč načrt, a zagotovo ne za leto 2022.

"Osebno mi je tako sodelovanje zelo veselilo in vsekakor obstaja možnost, da kaj takega v prihodnje tudi naredimo. Prihodnje leto reli ostaja le na Hrvaškem. Na slovenski strani obstajajo izjemno lepe ceste, že letos pa smo s slovenskimi klubi pri izpeljavi našega relija odlično sodelovali. Vsi so namreč pokazali veliko mero profesionalnosti, znanja in ljubezni do avtošporta," pravi Šaškin.

Štetner: "Reliji na obeh straneh državne meje po Hrvaškem vstopu v Schengen ..."

“Letos je bila reakcija s strani slovenske zveze za avtošport AŠ2005, kamor smo se obrnili s prošnjo po udeležbi funkcionarjev in sodnikov, zelo hitra. S predsednikom AŠ2005 Radom Raspetom sva odprla tudi temo priprave dela relija v Sloveniji, kakor tudi za sodelovanje na primer z relijem Kumrovec, ki bi se prav tako v prihodnje lahko delno peljal v Sloveniji. Počakati pa bo treba na vstop Hrvaške v Schengen, saj bi bila zaradi zdajšnje državne meje organizacija relija na obeh straneh lahko zelo zapletena. Vsekakor pa pozdravljam sodelovanje dveh držav, saj imamo že zdaj več skupnih prireditev v naših državnih prvenstvih,” dodaja Štetner, predsednik HAKS.

Morda bi lahko vrata vsaj delno odprl omenjeni triletni dogovor Hrvatov s promotorjem WRC, kar bi prireditvi dalo potrebno dolgoročno stabilnost. Pogoj za ovinek relija tudi v Slovenijo bi bil realno vložek katerega izmed slovenskih mest, pokrajin ali turistične organizacije, ki bi v tako odmevnem dogodku videla svojo priložnost.