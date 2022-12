Pogonska nadgradnja: Oplov križanec s pomembno novostjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stellantis se je zaobljubil, da bo z letom 2030 v Evropi prodajal izključno električna vozila. Do tja jih čaka še dolga pot, a že zdaj želijo prepričati čimveč kupcev, da se odločijo za nakup njihovega električne vozila. Pri Oplu so zato posodobili svojo električno mokko in vanjo vgradili večji baterijski paket z zmogljivostjo 51 kilovatne ure, ki omogoča za 70 kilometrov daljši doseg kot v prejšnji različici električne mokke.