Poglejte, Airbus je izdelal nor koncept letala #foto

Foto: Airbus

Imitacija ptičjega perja

Koncept ''plenilske ptice'' je javnosti pokazal Liam Fox, secretar Velike Britanije za mednarodno trgovino na letalskem dogodku Royal International Air Tattoo. Nenavaden koncept, ki ima na koncu kril imitacijo perja, poganja hibridno-električni pogonski sklop s turbinsko gnanim motorjem s propelerjem.

''Navdih smo dobili z učinkovito mehaniko ptičev. Krila in rep posnemajo obliko ptic plenilk ter hkrati prinašajo individualno nadzorovana perja, ki izboljšajo nadzor med letenjem,'' so zapisali pri Airbusu. Koncept je zasnovan za prevoz do 80 potnikov in porabi od 30 do 50 odstotkov manj goriva kot današnja letala.

Gre za študijo, letala ne bodo izdelali

Pri Airbusu so potrdili, da letala ne bodo izdelali, vendar želijo z njim motivirati prihodnje generacije letalskih inženirjev. Letalska industrija ni dolgočasna in ponuja številne možnosti, s projektom pa želijo pospešiti razvoj učinkovitejših, ekološko usmerjenih in čistejših letal.