Po Švici že vozi ta tovornjak prihodnosti #foto

Hyundai je kupcu iz Švice dostavil prvih sedem serijskih tovornjakov s pogonom na vodikove gorivne celice, ki so že pričeli z delom. Ta skoraj deset ton težak tovornjak ima nameščeno baterijo z zmogljivostjo 73,2 kilovatnih ur, inverterski elektromotor z 350 kilovati in neverjetnimi 3.400 njutonmetri navora, v rezervoar pa se pod tlakom 350 barov ''natoči'' 32-kilogramov vodika.

Toyota mirai, ko govorimo o pogonu na vodikove gorivne celice mimo prvega serijskega avta s tem pogonom ne moremo. V zadnjem času so se Toyoti pri razvoju pridružili še BMW, Mercedes-Benz pa je po GLC F-cell napovedal, da se bo posvečal razvoju električnih avtov in gorivne celice potisnil v kot. Ne, v tej zgodbi nismo pozabili na Hyundai. Njihov ix35 na gorivne celice je na ceste zapeljal že leta 2013, potem je na ceste zapeljal še futuristični nexo, v teh dneh pa še prvi serijski tovornjaki na gorivne celice.

Veliki načrti: dva tisoč na leto

Hyundai je dostavil prvih sedem tovornjakov xcient in hkrati precej optimistično napovedal nadaljni razvoj dogodkov. Po Evropi bodo pričeli s prodajo tudi v ZDA in na Kitajskem, kjer je povpraševanje po zelenem transportu vse večje. Do leta 2021 bi radi na letni ravni izdelali dva tisoč tovornjakov xcient, a še prej bodo v Švico dostavili še preostalih 43 tovornjakov na vodikove gorivne celice.

Tako kot Toyota (skupaj z BMW), Hyundai vlaga enormne količine sredstev v razvoj vodikovih gorivnih celic. Pred širitvijo v ZDA bodo Korejci v razvoj infrastrukture vložili še dodatnih 1,3 milijarde dolarjev (1,1 milijarde evrov), do danes pa naj bi za razvoj ekosistema vodikovih gorivnih celic namenili že 6,5 milijarde dolarjev (5,44 milijarde evrov).

400 kilometrov kljub 34 tonam skupne mase

Ker gre za tovornjak so seveda tudi pogonski elementi bistveno večji kot pri osebnih vozilih. Že sama masa tovornjaka se ustavi pri skoraj desetih tonah, skupaj s prikolico in tovorom pa se skupna masa dvigne na 34 ton. Sistem vodikovih gorivnih celic z močjo 190-kilovatov oziroma dva gorivna sklopa, vsak ima 95 kilovatov. V sedem velikih rezervoarjev se lahko shrani približno 32,09 kilograma vodika, kar je dovolj za okoli 400-kilometrski doseg. Kot pravijo pri Hyundaiju se rezervoarji napolnilnijo pod tlakom 350 barov med osmimi in dvajsetimi minutami. Najvišja hitrost je omejena na 85 kilometrov na uro.

V prihodnjih letih nameravajo izdelati povsem namenski tovornjak z namensko arhitekturo za pogon na vodikove gorivne celice. Naslednja generacija tovornjaka xcient bo imela v zadnji osi vgrajen elektromotor, dva sistema gorivnih celic z močjo 200 kilovatov. Na voljo bo več različic in velikosti, doseg pa bo znašal okoli 1.000 kilometrov.