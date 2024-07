Po Orbanu še Erdogan? Kitajci želijo v Evropi še eno tovarno.

Po informacijah iz vrha turških oblasti bo BYD, največji kitajski proizvajalec avtomobilov, svojo drugo evropsko tovarno gradil v Turčiji. To naj bi kmalu napovedal turški predsednik Recep Erdogan, je poročal Bloomberg. Napoved je za zdaj neuradna, viri pa prihajajo iz Erdoganovih vrst.

Novo tovarno naj bi gradili v provinci Manisa v zahodnem delu države, vrednost naložbe pa bi bila milijardo ameriških dolarjev (0,9 milijarde evrov).

Prvo evropsko tovarno bo BYD gradil na Madžarskem. Foto: BYD

Turčija umaknila napoved povišanja carin

BYD namerava do leta 2026 začeti s proizvodnjo avtomobilov na Madžarskem in sicer pri mestu Szeged. Nedavno so odprli svojo prvo tovarno na Tajskem, prevzeli so nekdanjo Fordovo tovarno v Braziliji. Prav tako iščejo možnost tovarne v Mehiki. Vse te tovarne bodo pomagale BYD pri dostopu do različnih globalnih trgov.

Evropska tovarna prinaša mnoge prednosti, med drugim tudi izogib napovedanim višjim carinam s strani Evropske unije. Turčija, ki ni del EU, to skladno s trenutno veljavnimi trgovskimi dogovori prav tako omogoča tako poslovanje za kitajsko družbo.

Po pogovoru Erdogana s kitajskim predsednikom Xi Jinpnigom je Turčija tudi umaknila napoved o znatnem povečanju uvoznih carin za kitajske avtomobile v svojo državo.

Glavnina prodaje še vedno na Kitajskem

BYD je samo v drugem četrtletju prodal skoraj milijon svojih električnih avtomobilov in priključnih avtomobilov, kar je bilo 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

V Evropi je prodaja BYD za zdaj še majhna. V prvih petih mesecih so v EU prodali slabih 13 tisoč avtomobilov, lani v tem obdobju le dobrih dva tisoč. BYD namerava v Evropo pripeljati tudi svoje cenejše modele, med drugim tudi na Kitajskem zelo uspešni model seagull z napovedano ceno pod 20 tisoč evri.