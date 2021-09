Po nove avtomobile? Ko ni bencina, Britanci hitijo na splet.

Zadnjih nekaj dni so Britanci v šoku. Več ur so morali čakati brez bencinskimi črpalkami, kjer je zaradi pomanjkanja voznikov tovornjakov marsikje zmanjkalo goriva. Bolj logistična kot energetska kriza predvidoma ne bo trajala dolgo, vseeno pa so Britanci v teh dneh spremenili pogled na avtomobilski svet. Proizvodnja in dobava goriv je izjemno kompleksna, kar smo predstavili včeraj tudi na primeru slovenskega Petrola. Če se kjerkoli na tej dobavni verigi nekaj zalomi, ima to dokaj hiter vpliv na oskrbo z gorivi.

Dolge vrste pred bencinskimi črpalkami. Foto: Reuters

Velika Britanija namerava že leta 2030 dovoliti prodajo le še novih električnih avtomobilov. Tu je prenos energije mnogo enostavnejši, vse pomembnejša je tudi v luči zadnje krize domača samooskrba. Tudi zanesljivost in vzdržnost električnega omrežja pa bo v primeru, če se res zgodi velik porast električnih vozil, na pomembni preizkušnji.

Le ustrezna pametna omrežja, ki bodo lahko sama uravnavala razmerje med porabo in povpraševanjem po energiji, lahko preprečijo podobne energijske kolapske po letu 2030.

Po informacije o električnih vozilih so odhiteli na splet

Zanimivi so podatki spletnega brskanja Britancev v zadnjih dneh. 24. septembra, ko se je začela kriza z gorivom, je po podatkih Googla brskanje za električnimi vozili naraslo za 1.600 odstotkov. Po podatkih spletne strani za rabljena vozila (carguide.co.uk) je v enem dnevu zanimanje za električna vozila naraslo za šestnajstkrat.