Kaj so naredili, da se britanski "kaos" ne ponovi v Sloveniji?

Medtem ko je razpošiljanje energije za nova električna vozila precej preprosto in potuje po žicah, je oskrba vozil s pogoni na fosilna goriva mnogo bolj zapletena. Surovo nafto je treba načrpati, jo predelati in jo nato z ladjami ter tovornjaki peljati v skladišča. Vmes je treba skrbeti za dobro kakovost goriva in šele v zadnjem koraku tovornjak s cisterno bencin ali dizel pripelje do vsake bencinske črpalke.

V to kompleksno pot je vpetih mnogo služb in ljudi. Trenutno imajo krizo z oskrbo z gorivom Britanci, kjer po brexitu močno primanjkuje voznikov tovornjakov. Goriva imajo dovolj, a je to preslabo razporejeno. Ker ga zdaj Britanci še panično kupujejo, se večurne čakalne vrste še podaljšujejo.

Foto: Bojan Puhek

Bolj kot vprašanje, ali se taka kriza z logističnim sistemom oskrbe z gorivom lahko kdaj ponovi tudi v Sloveniji, nas je zanimala pot goriva na slovenske bencinske črpalke.

Ker nimajo rafinerijskih zmogljivosti, pri Petrolu surove nafte ne kupujejo. Zato kupujejo le končne proizvode, to so dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, neosvinčeni motorni bencin, kerozin, petrolej, letalski bencin, mazut in utekočinjeni naftni plin. Večino tekočih goriv dobijo iz evropskih rafinerij v Sredozemlju in severozahodni Evropi, kar je povezano tudi z zagotavljanjem ustrezne kakovosti blaga.

Pri Petrolu proizvode iz nafte kupujejo po tržnih pogojih tujih nakupnih trgov in jih večinoma plačujejo v ameriških dolarjih. Ker spadata svetovni naftni trg in trg ameriškega dolarja med najbolj volatilne svetovne trge, so izpostavljeni tako cenovnemu tveganju – spremembam cen pogonskih goriv – kot tudi valutnemu tveganju, spremembam tečaja med evrom in ameriškim dolarjem.

Foto: Gregor Pavšič

Štiri velika skladišča za goriva, razvažajo jih z več kot 50 cisternami

V Sloveniji imajo za ta goriva več skladišč, ki so v Kopru (Sermin), Ljubljani (Zalog), Mariboru (Rače) in Lendavi. Plin skladiščijo v Štorah in Sežani.

Za logistiko uporabljajo več kot 50 velikih cistern, ki vsakodnevno oskrbujejo bencinske servise, ob tem pa še več kot 40 malih cistern, namenjenih predvsem dostavi strankam na dom.

Da goriva ne zmanjka, skrbi tudi Zavod RS za blagovne rezerve. Že od leta 2005 je v skladiščih redno 90-dnevna zaloga pogonskih goriv. Osnove te obvezne zaloge segajo že v leto 1968, ko pa je bila zaloga določena še na 65 dni povprečne porabe v prejšnjem letu. V Sloveniji se je oblikovanje obveznih zalog začelo leta 1999, in sicer v okviru prilagajanja naše zakonodaje zakonodaji Evropske unije.

Foto: Reuters

Moderni motorji zahtevajo tudi vse boljša goriva, to še povečuje kompleksnost proizvodnje

Surova nafta je še vedno glavna surovinska osnova za proizvodnjo goriv. Nafta je zmes zelo različnih ogljikovodikov, ki jih je najprej treba ločiti v sorodne naftne frakcije. To ločevanje se izvede s procesom primarne in vakuumske destilacije, torej ločevanja na osnovi njihovega vrelišča.

Posamezne naftne frakcije praviloma še niso primerne za uporabo, zato jih morajo v rafinerijah še dodatno obdelati. Goriva morajo v osnovi izpolnjevati zahteve, predpisane s standardi. Zato morajo pridobljena goriva večkrat ustrezno laboratorijsko preveriti.

Tehnološki razvoj motorjev, vse ostrejše zakonske omejitve in konkurenca na trgu so narekovali potrebo po dodatnem dvigu kakovosti goriv. Tem zahtevam je mogoče zadostiti le z dodatno obdelavo goriv ali s postopki dodatnega aditiviranja. Taka goriva danes pomenijo najvišjo kakovostno raven premijskih goriv na trgu. Aditiviranje goriv lahko izvedejo že v fazi finalizacije goriv v rafinerijah ali v kasnejših fazah, neposredno pred sproščanjem goriva v promet.

Goriva danes namreč niso več le "energent", ampak vplivajo tudi na stanje motorja. Z dodatnim aditiviranjem gorivu povečujejo sposobnost čiščenja in povečane zaščite elementov napajalnega sistema na vozilu. Ti dodatki se zato gorivu dodajajo šele v zadnji fazi, torej pred sproščanjem v promet. Dodatno aditiviranje goriv se zato vse pogosteje izvaja na skladiščih, in to neposredno pred razvozom na prodajna mesta.