Po meri Evropejcev? Novost iz Kitajske, znani so podatki in cene.

BYD seal U je dolg 4,78 metra, širok je 1,89 metra in ima 2,76 metra medosne razdalje. Po limuzinskem sealu je tako BYD izdelal še SUV-ejevsko izvedbo tega vozila. Znane so prve cene za Nemčijo, kjer bo avtomobil na voljo z dvema paketoma opreme. Prvi prvem se bodo cene začele pri 42 tisoč, pri višjem paketu opreme pa pri 45 tisoč evrih.

Limuzinski in terenski seal se pomembno razlikujeta. Limuzinski ima 800-voltno, seal U pa 400-voltno zasnovo.

Foto: BYD

Baterije tipa LFP, doseg do 500 kilometrov

Zadnje sedeže je mogoče podirati v razmerju 60:40 in tako se lahko prostornina prtljažnika poveča s 552 na 1.440 litrov. Avtomobil ima tudi funkcijo V2L (vehicle to load), kar omogoča polnjenje (do 3,3 kW) močnejših zunanjih porabnikov na baterijo avtomobila. Ta sistem je serijski, enako tudi toplotna črpalka.

Uporabna kapaciteta baterij bo 71,8 oziroma 87 kilovatnih ur (kWh). V obeh primerih so to baterija tipa LFP, ki nimajo kobalta in so zato tudi veliko bolj varne v primeru tako imenovanega “temperaturnega pobega” oziroma v primeru nesreč. BYD je tudi proizvajalec tovrstnih baterij, ki jih najdemo tudi v prenovljeni tesli model 3.

Brez štirikolesnega pogona

Moč polnjenja DC bo znašala do 140 kilovatov, pri klasičnem toku AC pa do 11 kilovatov. BYD pri večji bateriji napoveduje do 500, pri manjši bateriji pa do 420 kilometrov dosega po standardu WLTP.

Moč motorja znaša 160 kilovatov, najvišja hitrost pa 175 kilometrov na uro. Štirikolesni pogon ne bo na voljo.

Foto: BYD

Foto: BYD

Foto: BYD

Foto: BYD

Foto: BYD

Foto: BYD