Po 80 tisoč kilometrih: slovo za Bugattijev prototip

Bugatti prototipnega chirona ni skrival v garaži. Z njim so zadnjih osem let opravljali vsa pomembna testiranja in z njim prevozili neverjetnih 80 tisoč kilometrov. Foto: Bugatti

Bugatti je leta 2016 osupnil svet z modelom chiron, a še preden so javnosti razkrili svojega novega superšportnika, je prototip 4-005 že obkrožil svet. Eden izmed osmih prototipov je služil kot testno vozilo za odpravljanje programskih težav in za nastavljenje končnih finih nastavitev, s katerimi je serijskemu modelu pomagal postati najhitrejši avto na svetu.

Prototipi v večini primerov svoje delo opravijo do predstavitve modela. Potem jih proizvajalec vsaj za aktualni razvojni cikel ne potrebuje več, čez nekaj let jih nasledijo novi prototipi. A pri prototipu 4-005 je svoje delo opravljal še naprej tudi po razkritju modela. Še več, Francozi so prototip upokojili šele zdaj, z njim pa so vseh pet let opravljali meritve in iskali izboljšave za svoj serijski superšportni model chiron.

V zaslužen pokoj

4-005 (številka štiri je oznaka za prototipni avto, številka pet je zaporedna številka izdelanega prototipa) je bil izdelan z namenom testiranja programske opreme. To ne pomeni, da so z njim preizkušali le delovanje večopravilne enote in radia. Uporabljali so ga za preverjanje, izpopolnjevanje in nadgrajevanje programske opreme za nadzor pogonskega sklopa, z njim so preizkušali praktično vso programsko opremo, ki je ključna za poganjanje vseh elektronskih naprav v chironu.

Gre za prvega chirona, ki je zapeljal po cestah Združenih držav Amerike. Hitre kilometre je nabiral tudi na dirkališču Nardo, z njim so opravljali vročinske teste v Južnoafriški republiki in se igrali na snegu v Skandinaviji. Njegova karoserija, obarvana v mat črno barvo, ima zato kar nekaj prask. Ni čudno, z njim so opravili kar 80 tisoč testnih kilometrov.

Pri Bugattiju so omenili tudi posebno dogodivščino. Z njim so zapeljali v izpuh vojaškega lovca Eurofighter Typhoon, a Francozi niso želeli pojasniti ozadja te zgodbe.

Na uničenje ali v Bugattijevo zasebno skladišče?

Prototip gre zdaj dokončno v pokoj. Proizvajalci v večini primerov uničijo prototipe ter se s tem izognejo legalnim težavam, če bi prototip kasneje prešel v zasebne roke. A ker Bugatti ni običajen proizvajalec, trenutno ni znano, kaj se bo zgodilo s prototipom. Francozi niso potrdili ne ene in ne druge poti, zapisali so le, da gre prototip "v zaslužen pokoj".

