Po 35 letih odprl kontejner: našel je pravi dragulj #foto

Klasični ladijski kontejner se je nahajal v Kaliforniji. Vrata je odprl Bobby Green, ki je v notranjosti zagledal odlično ohranjenega porscheja 550 spyder. Ta je bil zaklenjen celih 35 let. Ukvarja se tudi z zbiranjem redkih športnih in dirkalnih avtomobilov in nad to najdbo je še posebej ponosen. Porsche je pripadal Lesu Gunnersonu, ki je lani umrl in za seboj pustil tudi izjemno avtomobilsko dediščino.

Foto: Old Crow Speed Shop

Gunnersson je bil navdušenec nad Porschejevimi avtomobili v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1963 je za dva tisoč ameriških dolarjev kupil porscheja 550 in ga v osemdesetih letih nato tudi obnovil. Ker se je medtem bolj navdušil nad motocikli, je porscheja "začasno" zaprl v kontejner. Tam je ostal vse do njegove smrti.

Prvi lastnik tega avtomobila je bil sicer Albert Hosking. Sestavili so ga oktobra leta 1955. Iz tovarne je prišel v beli barvi, Hosking ga je nato prebarval na rdeče. Porsche ima serijsko številko 0069 in leta 1955 so njim tudi prvič dirkali. Leta 1957 je šel v roke Raya Turnbulla in ta ga je prepeljal na Havaje. Tam je dirkal skupaj s svojo sestro Loretto.

Avtomobil iz kontejnerja so v Kaliforniji zadnjič registrirali leta 1994.

Video - s porschejem 550 spyder po Sloveniji

Ni slaven le zaradi tragične nesreče Jamesa Deana …

Porsche 550 spyder je sicer najbolj znan kot avtomobil, s katerim se je leta 1995 v Kaliforniji ubil filmski zvezdnik James Dean. Vseh so izdelali le 90 in vsakega dobro ohranjenega, ki se pojavi na avtomobilski dražbi, prodajo za več milijonov dolarjev. Pravi športni avtomobil z maso le okrog 550 kilogramov je poganjal zračno hlajeni bencinski štirivaljni motor. Dolg je bil 3,7 metra, visok manj kot meter, medosna razdalja pa je znašala 2,1 metra. Pred leti je bil eden takih tudi v Sloveniji, kjer ga je lastil "slovenski" Anglež David White.

Foto: Porsche

Foto: Old Crow Speed Shop

Foto: Old Crow Speed Shop