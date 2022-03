Po 26-ih letih iz kleti na dražbo, cena že astronomska #foto

Kar 26 let je bila ta lancia delta HF integrale varno spravljena v kleti, pred štirimi leti je dobila novega lastnika in ta jo zdaj prodaja na dražbi. Delta iz posebne serije ima le 168 prevoženih kilometrov, že nekaj dni pred koncem dražbe pa zanjo ponujajo že skoraj 200 tisoč evrov.

Lancia delta HF integrale je avtomobilska ikona in vrednosti teh avtomobilov so v zadnjih letih vse bolj vrtoglave. To se bo očitno zgodilo z zanimivim primerkom delte iz Italije, ki izstopa predvsem po izjemno malo prevoženih kilometrih. Še pred koncem dražbe je ponudba za avtomobil dosegla 211 tisoč dolarjev (192 tisoč evrov).

Trideset let stara lancia za ceno superšportnega avtomobila?

Foto: Bringatrailer

Tako visoka ponujena cena ni naključje. Dotična delta ima prevoženih komaj 168 kilometrov in ima urejen certifikat avtentičnosti s strani Lancie. Prihaja iz serije 400 izdelanih delt serije Martini 5 Evoluzione in se ponaša z zaporedno številko 69.

Prihaja v beli barvi, opazni so Martinijevi dodatki, ima tudi originalna Speedlinova 15-palčna platišča, v notranjosti pa Recarove športne sedeže, okrasne rdeče šive, Clarionov kasetnik in merilnike s številkami v rumeni barvi.

Foto: Bringatrailer

Foto: Bringatrailer

Serijo Martini 5 Evoluzione so leta 1992 pripravili v čast petega naslova svetovnega prvaka za Lancio v reliju med proizvajalci. Osnova zanjo je bila delta integrale evo 1.

Pred štirimi leti iz kleti v ZDA

Delto so izdelali leta 1992, vse do leta 2018 pa je bila varno shranjena v kleti enega izmed takratnih trgovcev znamke Lancia. Pred štirimi leti jo je kupil in v ZDA pripeljal zdajšnji lastnik, ki jo prodaja na dražbi. Uredil je menjavo olja, prav tako jermena na dvolitrskem štirivaljniku s turbo puhalom in še nekaterih drugih tekočin.

Dražba se bo končala čez pet dni. Trenutna najvišja ponudba za delto znaša 211 tisoč dolarjev.

Foto: Bringatrailer

Foto: Bringatrailer