Nova realnost: spet dobiček za Teslo in Muska

Če smo še pred kratkim vsakih nekaj mesecev poročali o velikih izgubah Tesle, so zdaj nova stalnica postali njihovi dobičkonosni rezultati. V zadnjem četrtletju so namreč še petič zaporedoma dosegli pozitiven rezultat. Tretje četrtletje so tako končali z 8,2 milijarde dolarjev prometa in dobrimi 800 milijoni dolarjev dobička.

Tak dosežek je kajpak zavidljiv, ker Tesla trenutno hkrati gradi tovarno na Kitajskem in v Nemčiji, prav tako tudi tovarno v Teksasu. Glede na trenutne proizvodne kapacitete v njihovih tovarnah bi bili letno sposobni izdelati milijon električnih avtomobilov, kar je iz vidika zahtevne proizvodnje električnih vozil zagotovo lep dosežek.

Skladno z rekordno prodajo avtomobilov se je Tesla opomogla tudi finančno. Trenutno njihova kapitalska zaloga znaša skoraj šest milijard dolarjev.

Video - s teslo model 3 po Sloveniji