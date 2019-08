Pet razlogov, zakaj kupiti hibrida #video

Hibrid je avtomobil prihodnosti in predstavlja tehnologijo, ki vam bo omogočila edinstveno vozniško izkušnjo, v kateri bo vse bolj preprosto in varčno. Unikatno zgodbo na področju hibridne tehnologije že več kot 20 let piše Toyota. Navdušila je tudi našega sogovornika Miho Koželja, ki je glede na svoj vozniški dnevnik prevozil že več kot 170 tisoč hibridnih kilometrov.

Pozabite na vožnjo po starem. Hibrid vas bo takoj popeljal v prihodnost.

Dvanajst milijonov ljudi po svetu vozi Toyotina hibridna vozila. V tem času so naravi prihranili kar 77 milijonov ton emisij CO2. Del te zadovoljne Toyotine hibridne družine je tudi naš sogovornik Miha Koželj, ki je vanjo vstopil pred desetimi leti. S svojo Toyoto Prius je v tem času naredil ogromno navdihujočih kilometrov, ki so z vsakim pogonom tiho in zelo diskretno skrbeli tudi za dobrobit našega okolja.

Pri hibridu je tako, da gre večinoma za ljubezen na prvi kilometer. Kajti hibrid predstavlja način vožnje, ki se takoj spoji z vašim življenjskim slogom. Kako drugačna in preprostejša je vsaka avantura v družbi hibrida, ki nastane izpod rok vrhunskega japonskega velikana Toyota, smo vprašali voznika, ki je v svojega Priusa prvič sedel pred desetimi leti. Odločitev, za katero bo vedno hvaležen. "Ko sem ga kupil, je imel sto tisoč prevoženih kilometrov, v tem času sem jih jaz naredil še 170 tisoč," pove Miha Koželj in poudari, da je najboljše pri tem to, da avtomobil še vedno deluje brezhibno. Težav ni, vožnja v njem je lahkotna, mehka in brezskrbna.

"Z avtom sem zelo zadovoljen – majhni stroški, majhna poraba, poleg tega je tih. Vožnja je lepa, ker se ni treba ukvarjati s prestavami, saj ima avtomatski menjalnik," v enem stavku poudari glavne značilnosti hibrida, ki ima vedno bolj pomembno mesto v zavesti voznikov po vsem svetu, tudi zaradi svoje zelene naravnanosti, emisija CO2 v okolje je namreč nižja kot pri bencinskih avtomobilih.

Pred desetimi leti je nakup hibrida veljal za precej drzno odločitev, danes pa pet osnovnih dejstev, predvsem pa napredek v tehnologiji, za katero so zaslužni vrhunski Toyotini inženirji, govori v prid hibridu.

#1 Varčnost

Miha za servis porabi približno sto evrov na leto, poraba goriva je pri njem približno pet litrov na sto kilometrov.

Kako varčen je v resnici hibrid v primerjavi s klasičnim "bencinarjem", smo dokazali s primerjavo treh temeljnih stroškov: uporaba goriva, redni servis in zavarovanje.

Primerjali smo dve Toyoti iz leta 2007: Toyoto Prius, ki jo vozi Miha, in Toyoto Auris. Primerjavo si lahko ogledate v spodnji infografiki:

Sklep: Foto: Ana Kovač Čeprav je v desetih letih vzdrževanje hibrida nekoliko dražje, je treba pri tem upoštevati še naslednje podatke, ki govorijo v prid hibrida: - 10 let jamstva na hibridno baterijo (električni motor in sestavni deli baterije v hibridu Toyota ne zahtevajo vzdrževanja in so kot preizkušena tehnologija zanesljivejši od zapletenih motorjev z notranjim izgorevanjem), - daljše trajanje zavornih delov (diskov in ploščic), - brez potencialnih stroškov alternatorja, sklopke in zaganjalnika, - po desetih letih se ponavadi stroški vzdrževanja pri servisu bencinskega avtomobila povečujejo, pri hibridih ostanejo enaki.

#2 Uglajena in tiha vožnja

Vožnja s hibridom je najboljši približek spoja z okolico. Je ležerna in spontana, predvsem pa nadvse intuitivna. Najnovejši hibridi takšno izkušnjo samo še poudarijo in tako pričarajo edinstveno definicijo potovalne popolnosti.

Tako v mestu kot na avtocesti boste ugotovili, da je v hibridih občutje vožnje enako kot v bencinskih ali dizelskih vozilih s samodejnim menjalnikom.

Vaš hibrid bo tih in diskreten ne glede na situacijo – najbolj nemarkanten bo po glasnih mestnih cestah, ko ga bo gnala tiha elektrika, na avtocesti pa bo, tudi ko si boste zaželeli malo več pospeškov, umirjen, vendar hkrati presenetljivo dinamičen in poskočen. Električni uspešnici se namreč pri večji hitrosti neopazno pridruži učinkovita moč bencinskega motorja, in prav ko to najbolj potrebujete, se oba motorja združita, da poženeta vozilo naprej.

#3 Enostavna in intuitivna vožnja

Toyotini hibridi se lahko pohvalijo še z eno prednostjo: preprostost. V praksi je to videti tako, da samo pritisnete na gumb in se odpeljete. Avtomatski menjalnik bo razmišljal namesto vas, prav tako napredna japonska hibridna tehnologija, ki se bo samodejno prilagajala konfiguraciji terena in z električne spokojnosti prešla na bencinsko upravljanje.

Med vožnjo po avtocesti ali ob prehitevanju, vam bo hibridni pogonski sistem 4. generacije zagotovil tudi več kot dovolj moči za izredno odzivnost in dinamiko. Hibridna tehnologija predstavlja idealno ravnovesje med elektriko in bencinom, in sicer tako, da vsakemu vozniku omogoči optimalne pogoje tako za umirjeno električno vožnjo kot za bolj dinamično pospeševanje.

Hibridi Toyota lahko uporabijo električno energijo za speljevanje in celo vožnjo s hitrostjo do 50 kilometrov na uro. Rezultat je tako pričakovano navdušujoč: ničelna poraba goriva, ničelne emisije iz izpušne cevi in večinoma tiha urbana vožnja.

#4 Prijazen do okolja

Ker je poraba goriva majhna, so manjše tudi emisije. Toyotini hibridi se tako lahko pohvalijo z enimi od najnižjih vrednosti emisij CO2 v svojih razredih in imajo v nasprotju z vozili z dizelskimi motorji tudi zelo nizke ravni izpustov škodljivih dušikovih oksidov (NOx).

Vedno s posebnim spoštovanjem do narave. Foto: Ana Kovač

#5 Akumulatorske baterije, ki jih ni treba priklopiti

Ne nazadnje še pomemben podatek za vse tiste, ki vas skrbi vožnja na elektriko. Klasična hibridna vozila ne potrebujejo kabla, saj se baterije polnijo samodejno: ko se akumulatorska baterija izprazni, jo bo namreč odvečna moč bencinskega motorja ponovno napolnila. Baterija se poleg tega polni tudi s ponovno uporabljeno energijo, ki nastane ob zaviranju.

Vaša edina skrb je tako samo pravočasno polnjenje goriva.