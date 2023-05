Kdor ga najde v skednju, bo obogatel #foto

Na današnji dan pred 60 leti je Ferrucio Lamborghini, nezadovoljen s športnimi avtomobili, ki jih je kupil pri Enzu Ferrariju v Maranellu, ustanovil lastno avtomobilsko podjetje Automobili Lamborghini. V naslednjih desetletjih so bankrotirali, a na ceste tudi poslali nekatere izmed največjih avtomobilskih ikon. Danes italijanska znamka pogleduje proti elektrificirani prihodnosti, zaposluje več kot dva tisoč ljudi in na valu odlične prodaje športnega terenca dosega prodajne rekorde.

Foto: Lamborghini Ferrucio Lamborghini je začel kot proizvajalec traktorjev in je bil med ključnimi akterji povojne motorizacije Italije. Že v petdesetih letih je imel dovolj denarja, da si je lahko privoščil hitre avtomobile znamk Alfa Romeo in Lancia. Vozil je tudi mercedesa 300 SL, jaguarja E-type in maseratija 3500 GT.

Leta 1958 je prvič nakupoval tudi pri Ferrariju v Maranellu, kjer si je privoščil ferrarija 250 GTO. Pozneje je kupil še več ferrrarijev; z njimi je bil sicer zadovoljen, a videl jih je kot za vsakdanji promet prilagojene dirkalne avtomobile. Zanj so bili preveč surovi, premalo udobni in prefinjeni.

Vse to je vodilo do odločitve, da leta 1963 ustanovi še avtomobilsko podjetje. Posredno in neposredno je Ferrucio spreobrnil avtomobilsko industrijo, izdelal mnoge pomembne modele in tudi prave zimzelene ikone, njegov vpliv pa je v avtomobilski industriji mogoče čutiti še danes. Leta 1974 je po naftni krizi, ki je pretresla tudi poslovanje Lamborghinija, prodal svoje lastništvo in se umaknil v vinogradništvo. Leta 1993 je v starosti 76 let umrl.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini Storico

Spomini na izjemne modele

Danes, ko se spominjamo šestdesetletnice Lamborghinija in nekaterih izjemnih modelov - pet med njimi smo izbrali spodaj - italijansko podjetje poslovno spet cveti. Trenutno zaposluje več kot dva tisoč ljudi, lani pa so prodali zanje rekordnih 9.233 avtomobilov.

1. Lamborghini miura



Prav gotovo najbolj znamenit, najpomembnejši in najvplivnejši model iz Lamborghinija vseh časov. Kultna miura je bila v svojem času označena za prvi superšportnik. Poganjal jo je prvi prečni motor V12 z močjo 430 “konjev”. Izdelovali so jih med leti 1966 in 1973, skupaj jih je na ceste zapeljalo 764.

2. Lamborghini gallardo



Gallardo je bil prvi Lamborghinijev model pod lastništvom Audija in nemški vpliv se je poznal pri kakovosti italijanskih športnih avtomobilov. Gallardo je bil zanje izjemno uspešen tudi v prodajnem vidiku, saj velja za drugi najbolje prodajani lamborghini vseh časov. Gallardo je letos star 20 let, skupno pa so jih prodali več kot 14 tisoč.

3. Lamborghini urus



Prodajno je od gallarda pri Lamborghiniju uspešnejši le še urus. Prav gotovo to ni klasični superšportnik, temveč športni terenec s štirilitrskim motorjem V8. Urus je bil dejansko tudi prvi velikoserijski model Lamborghinija in tudi v tem vidiku je nekaj posebnega. Prodali so jih že več kot 20 tisoč in urus je danes zaslužen za odlične poslovne izzide Lamborghinija.

4. Lamborghini countach



Bil je eden najbolj posebnih avtomobilov svojega časa in countach je bil tudi zato poster na stenah mnogih avtomobilskih navdušencev v osemdesetih letih. Izdelovali so ga med leti 1974 in 1990. Skupno so jih izdelali nekaj manj kot dva tisoč. Za razliko od mnogih drugih modelov ime countach ni izviralo iz sveta bikoborcev. Countach je bil dostojen naslednik miure in postal je eden najbolje prepoznavnih lamborghinijev.

5. Lamborghini aventador



Huracan je danes najbolj dostopen Lamborghinijev superšportnik. Predstavili so ga leta 2014, v slabem desetletju pa je uspešno nasledil predhodnika gallarda. Poganja ga 5,2-litrski motor V10 z močjo 449 kilovatov (610 “konjev”).

Foto: Joe Macari

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini