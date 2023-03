Razkrit: Lamborghinijev nov superšportni presežek #foto

Lamborghini revuelto je najzmogljivejši model te znamke v zgodovini. To je teoretično priključni hibrid, ki pa se bo prek kabla zagotovo polnil zelo redko. Vtičnica je v sprednjem prtljažniku, avtomobil ima baterijo s kapaciteto le 3,8 kilovatne ure in zato bo mogoče na elektriko peljati le nekaj kilometrov.

Baterija se bo lahko polnila tudi s pomočjo osnovnega bencinskega motorja, to je 6,5-litrskega dvanajstvaljnika. Ta ima maso le 218 kilogramov, kar je 17 kilogramov manj kot pri aventadorju. Moč dvanajstvaljnika je 825 "konjev".

Za prvi dve leti proizvodnje je že razprodan

Dva 110-kilovatna elektromotorja poganjata sprednji kolesi, tretjega so namestili še skupaj z menjalnikom. Baterija je avtomobilu dodala 70 kilogramov, oba sprednja elektromotorja še 80 kilogramov.

In še to: do sto kilometrov na uro bo pospešil v 2,5 sekunde in presegel hitrost 350 kilometrov na uro.

Ruelto bo dražji od aventadorja SVJ, za prvi dve leti je proizvodnja že razprodana. Prodaja se uradno še ni začela, zato tudi nekateri podatki o avtomobilu še niso znani.

