Pet ključnih avtomobilov tega tedna za Slovence #foto

Sodelovanje na letošnjem avtomobilskem salonu v Frankfurtu (IAA) je resda odpovedalo kar 22 znamk, a na tokrat znatno manjšem razstavišču bomo videli precej avtomobilov z velikim potencialom na slovenskem trgu. V petih razstavnih halah bodo predstavili okrog 800 produktov.

Avtomobilski salon v Frankfurtu zaradi Nemčije kot vodilnega evropskega avtomobilskega trga ostaja eden najpomembnejših tovrstnih dogodkov na svetu. Prvi IAA so organizirali leta 1897 v hotelu Bristol v Berlinu, ko je na razstavi sodelovalo vsega osem motornih vozil. Šele leta 1951 se je avtomobilska razstava preselila v Frankfurt in takrat privabila več kot pol milijona obiskovalcev. Vrhunec je IAA dosegel pred gospodarsko krizo. Leta 2007 so avtomobile predstavljali na 229 tisoč kvadratnih metrih površin in takrat ga je obiskalo skoraj milijon ljudi.

Volkswagen je prejel 30 tisoč rezervacij za električnega ID.3, ki ga bodo danes zvečer dokončno razkrili. Serijska proizvodnja se začne novembra. Foto: Volkswagen

Štiri leta po Dieselgatu: nov logotip in prvi (pravi) električni avtomobil

Frankfurtski salon je najpomembnejši za nemške avtomobilske proizvajalce. Štiri leta po izbruhu dizelske afere Dieselgate bo Volkswagen predstavil osvežen logotip podjetja, ki nakazuje prehod od največje krize proti usmeritvi v bistveno bolj alternativne pogonske vire. Štiri leta so veliko govorili in predstavljali koncepte, v Frankfurtu pa bo le sledil tudi serijski avtomobil.

To bo novi ID.3, električni avtomobil velikosti golfa in prostornosti passata. Prvo vozilo z nove platforme MEB. Še pred razkritjem so zanj prejeli 30 tisoč rezervacij in vsaj iz Slovenije ga trenutno ni več mogoče rezervirati. ID.3 je namensko izdelan električni avtomobil nove generacije. Na voljo bo s tremi različnimi velikostmi baterije, predvidoma najzanimivejša bo srednja s kapaciteto 64 kilovatnih ur in realnim dosegom med 300 in 400 kilometri.

Ta avtomobil bo tudi v Slovenijo pripeljal spomladi. Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji, je bil v pogovoru za Siol.net glede potenciala tega vozila zelo optimističen. Prihodnje leto bi jih lahko prodali kar tisoč, kar je glede na velikost trga električnih vozil pogumna napoved. Več o avtomobilu, ki ga bodo pri Volkswagnu razkrili že danes zvečer, objavimo v torkovi jutranji reportaži.

Renaultov captur je v Sloveniji najbolje prodajan kompaktni crossover. Foto: Renault

Renault z novim capturjem: prodaja majhnih crossoverjev se strmo vzpenja

Medtem ko bo Volkswagnov ID.3 ena najzanimivejših novosti salona v Frankfurtu, je glede na potencial slovenskega avtomobilskega trga najpomembnejša novost novi renault captur. Po cliu so Francozi na novo osnovo postavili še njegovo crossover različico.

Čeprav gre z oblikovnega vidika le za evolucijsko nadgradnjo, ima novi captur v primerjavi s predhodnikom kar 85 odstotkov vseh sestavnih delov novih. Čeprav je za 11 centimetrov daljši in ima dva centimetra daljše medosje, je lažji, tišji in učinkovitejši. Prtljažnik so povečali kar za 81 litrov (536 litrov).

Na slovenske ceste captur prihaja v začetku prihodnjega leta. Sprva ga bodo poganjali trije bencinski in dva dizelska motorja, pozneje prihodnje leto sledi prvič tudi s priključnohibridnim pogonom.

Razred kompaktnih crossoverjev velja za najhitreje rastočega. Od leta 2015 se je delež takih izvedb v segmentu B (majhni avtomobili) v Sloveniji podvojil. Takrat je predstavljal 15 odstotkov (23 odstotkov mali enoprostorci), lani pa se je povečal na 31 odstotkov (mali enoprostorci le še 16 odstotkov). Zanimivo, leta 2012 so crossover izvedbe v tem segmentu predstavljale komaj triodstotni delež.

Mercedes-Benz si od novega GLB obeta veliko tudi v Sloveniji. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-benz GLB: nekaj še bolj družinskega pri športnih terencih

Med premijskimi znamkami bo v Frankfurtu BMW predstavil novo serijo 1 in tudi novega X6, Mercedes-Benz pa prodajno tudi zelo zanimivega kompaktnega športnega terenca GLB. Ta avtomobil bo v Slovenijo pripeljal celo že ob koncu letošnjega leta. To je Mercedesov tekmec audija Q3, ki pa je z bolj "škatlasto" obliko in možnostjo sedmih sedežev še bolj družinsko zanimiv.

Avtomobil je dolg 4,63 metra, širok je 1,83 metra in ima 2,82 metra medosne razdalje. Ta je deset centimetrov daljša kot pri razredu B. Dodatni šesti in sedmi sedež bo mogoče pospraviti v ravno dno prtljažnika, ki ima sicer od 560 do 1.775 litrov prostornine.

Ford je obudil model puma, ki ima zdaj bistveno drugačno naravo kot nekoč. Foto: Ford

Hyundai velja za enega najbolj konkurenčnih malčkov, a ta razred ima v Evropi vse manjši prodajni potencial. Foto: Gašper Pirman

Zunaj prve slovenske prodajne deseterice: Kia in Ford čakata trendovski športni crossover

Kia in Ford predstavljata vsak svojega nekoliko bolj kupejevsko oziroma športno usmerjenega crossoverja. Pri Korejcih bo to xCeed, Ford pa bo v Frankfurtu razkril novo generacijo pume. Ta je bila nekoč izrazito športni avtomobil, danes pa je skladno s trendi postala crossover. Pri Fordu pričakujejo, da bodo med potencialnimi kupci predvsem ženske, ki iščejo prvo vozilo, in aktivne ženske z otroki (za drugi avtomobil), prav tako pa tudi starejša populacija z željo po višjem položaju sedenja. Puma bo v Slovenijo pripeljala v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Obe znamki sta letos pri prodaji osebnih avtomobilov v Sloveniji celo sosedna tekmeca na lestvici. Kia zaseda 13., Ford pa 14. mesto na lestvici prodanih novih vozil po podatkih Sekcije uvoznikov avtomobilskih znamk. Primanjkljaj znamke Kia v primerjavi z lanskim letom je več kot 300, pri Fordu več kot 700 vozil. Obema bo torej nov izrazito trendovski avtomobil prišel še kako prav.

Hyundai i10 je nov simpatičen malček, bo najboljši v razredu?

In še avtomobilski malčki, ki so v zadnjih letih v Evropi v senci številnih drugih avtomobilskih razredov. Volkswagen bo v Frankfurtu predstavil prenovljenega električnega e-upa (Škoda tudi električnega citigoja), Hyundai pa razkriva novo generacijo svojega mestnega malčka i10. V Sloveniji jih je Hyundai v zadnji generaciji prodal dobrih tisoč. Nova generacija prihaja v prvih treh mesecih prihodnjega leta.

Avtomobil je zdaj dva centimetra nižji in za dva centimetra so mu prek razširjenih blatnikov povečali tudi širino. Medosna razdalja bo zdaj štiri centimetre daljša. Ker so obenem skrajšali sprednji in zadnji previs, je dolžina avtomobila narasla le za centimeter. Hyundai napoveduje več prostora na zadnji klopi in za ta razred zelo spodobnih 252 litrov prtljažnega prostora.