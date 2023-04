Pepsi in Tesla: kdo je zares plačal za prve tovornjake?

Pepsi je bil prvi naročnik, ki je po več letih čakanja prejel Teslin električni tovornjak. Prvih sto tovornjakov so namreč naročili že leta 2017 in nanje čakali pet let. Konec lanskega leta se je proizvodnja vendarle začela, a je še zelo omejena. Za zdaj so Američani prejeli 18 tovornjakov, ki jih bodo uporabljali za potrebe tovarne v Sacramentu.

The District is proud to help fund the @Tesla semis & chargers unveiled today at @PepsiCo’s South Sac facility. This project will help transition #Sacramento to a green economy & improve #airquality for our most vulnerable residents! @CaClimateInvest @AlbertoAyalaPhD @EricZGuerra pic.twitter.com/AfYMBt5ncH — Sac Metro Air District (@AQMD) April 11, 2023

Tovornjak prav gotovo ni poceni, saj cena za enega predvidoma znaša okrog 250 tisoč dolarjev. Vsaj za prvi del naročila pa Pepsiju ni bilo treba plačati prav veliko denarja. Od uprave za kakovost ozračja v Sacramentu so za projekt elektrifikacije flote prejeli 4,5 milijona dolarjev subvencij. To je dovolj za 18 od 21 naročenih tovornjakov. Skupno je Pepsi prejel 15 milijonov dolarjev državnih in okrožnih subvencij, za vsak kupljen električni tovornjak pa so upravičeni še do 40 tisoč dolarjev subvencije iz naslova zvezne vlade.

Poleg omenjenih prejetih tovornjakov so postavili tudi štiri visokozmogljive 750-kilovatne električne polnilnice.