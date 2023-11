Partnerstvo Porscheja in Googla, začne se okrog leta 2025

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Porscheju so napovedali partnerstvo z Googlom. Sredi desetletja bodo njihovi avtomobili imeli ameriški informacijski vmesnik, kar prinaša serijsko povezljivost z Googlovimi zemljevidi in naborom različnih aplikacij. Nemci še naprej obljubljajo prepoznaven uporabniški vmesnik.

Googlov vmesnik uporablja Tesla, prav tako tudi Renault, Volvo in Polestar. Celoten sistem je učinkovita alternativa vmesnikom, kot sta Applov Car Play in Googlov Android Auto, ki preslikata uporabne aplikacije s telefona na avtomobilski vmesnik. Za zdaj je največja prednost celovitega sistema pri električnih avtomobilih, in sicer najbolj pri zelo dobri oceni količine energije v bateriji na koncu nastavljene poti. Ena izmed storitev Googlovega infotelematskega sistema bo tudi brskalnik Vivaldi. Ta bo na voljo ob parkiranem avtomobilu, enako tudi vgrajen predvajalnik video pretočnih vsebin Amazon Prime.

Googlov vmesnik uporabljajo tudi že pri Renaultu. Foto: Gašper Pirman