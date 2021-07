Parkiran 20 let, zdaj na dražbo: ta golf GTI ima le 8 km

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdo je pred 20 leti kupil volkswagen golfa GTI iz omejene serije in z njim prevozil le osem kilometrov. Zdaj ga prodaja na dražbi.

Ozadja tega avtomobila in lastnika pri Silverstone Auctions, kjer ga bodo prodajali na dražbi, ne razkrivajo. Povsem mogoče je, da so tega golfa pred 20 leti kupili z mislijo po naložbi in bogatejši prodaji v naslednjih letih.

20 let star golf GTI ima le osem prevoženih kilometrov. Foto: Silverstone Auctions

To je namreč golf četrte generacije, ki pa je sodil v posebno serijo ob takratni 25-letnici prvega golfa GTI. Avtomobil ima nekaj dodatkov, na primer Recarove sedeže, znižano podvozje, boljše zavore, z usnjem oblazinjeno ročno zavoro in prestavno ročico. Poganja ga 1,8-litrski bencinski turbo motor z močjo 134 kilovatov (180 “konjev”) in 235 njutonmetri navora.

Sodeč po uradnih dokumentih ima ta golf GTI z oznako 0718 le osem prevoženih kilometrov, vseh 20 let pa je imel enega lastnika. Ta je golfa prvič registriral oktobra leta 2002.

Izhodiščne cene na dražbi ni, prav tako ne želene s strani prodajalca. Avtomobil pa bo bržkone romal v države, kjer avtomobile vozijo po levi strani vozišča. Golf ima namreč volan na desni strani.

