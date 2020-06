Osvežitev za 308: je to dovolj za boj z novejšimi tekmeci? #foto

Peugeot je aktualno generacijo 308 predstavil že pred sedmimi leti, kljub temu pa so poskrbeli še za eno manjšo nadgradnjo modela. Ta prinaša digitalne merilnike, novo barvo in platišča ter predvsem serijsko bogato opremo - čakanje na prihod nove generacije bo tako malenkost lažje.

Vstop v novo modelno leto je 308 prinesel večje spremembe v potniški kabini. Najpomembnejša in hkrati največja novost je prihod digitalnih merilnikov. Gre za enake merilnike, kot jih lahko vidimo v modelu 208 ali 2008, zato so veliki deset palcev. Na armaturni plošči tehnično nadgradnjo dopolnjuje zaslon na dotik s kapacitivnim zaslonom in obrobo iz klavirske plastike.

Bogata serijska oprema

Ker so praktično vsi najpomembnejši tekmeci bistveno novejši, želi 308 kupce na svojo stran privabiti s širokim naborom serijske Foto: Peugeot opreme. Tako je vsak 308 opremljen z dvopodročno klimatsko napravo, samodejnim prižigom žarometov, parkirnimi senzorji zadaj, radiem DAB, avtomatskimi brisalci in samozatemnitvenim ogledalom. Svojo starost dobro skriva tudi s pomočjo varnostnih pomagal, saj so na voljo aktivni tempomat, zaviranje v sili, 180-stopinjska kamera in drugi asistenti.

Motorna paleta ostaja nespremenjena. Vstopna opcija je 1,2-litrski trivaljnik z 80 in 96 kilovati, 1,5-litrski dizel je prav tako na voljo v dveh različno močnih izvedenkah (75 in 96 kW). Vrh ponudbe zaseda športni GTi z 1,6-litrskim bencinskim motorjem s 196 kilovati.

Foto: Peugeot