Osupljive številke: sedem najdražjih na svetu #foto

Seznam najdražjih avtomobilov na svetu se vsako leto spreminja, saj so strastni zbiratelji pripravljeni za nekatere najbolj redke in zaželjene avtomobilske klasike odšteti vse več denarja. Največji zneski se seveda obračajo na dražbah, kjer je skupna vrednost sedmih najdražjih prodanih avtov na svetu znaša nepredstavljivih 176 milijonov dolarjev (158 milijonov evrov).

Sveti gral med avtomobili

Med najdražjimi sedmimi je seveda večina ferrarijev. Italijanski proizvajalec je s svojim športnim pedigrejem in ekskluzivnostjo daleč najbolj zaželjen proizvajalec klasikov, kjer med njimi izstopa 250 GTO. Gre za najdražji avtomobil na svetu - uradno in neuradno. Na dražbi so 250 GTO z zaporedno številko dve in trilitrskim dvanajstvaljnikom prodali za 34.199.827 evrov. Izdelali so vsega devetintrideset avtov, zato velja model z zaporedno številko ena za sveti gral med avtomobili. V zasebni prodaji so ga prodali za osupljivih 62 milijonov evrov, a ker je bila storjena mimo uradnih prodajalcev se te prodajne cene ne upošteva v uradnih lestvicah. A tudi ta številka bo kmalu zgodovina. Analitiki napovedujejo, da se bodo v naslednjih petih letih modeli 250 GTO prodajali tudi za 100 milijonov evrov.

Foto: RM Sotheby's

Mercedesova srebrna puščica

W196 je verjetno mercedesova najbolj slavna formula, ki jo je povrh vsega vozil še Juan Manuel Fangio. Dirkalnik odet v legendarno srebrno barvo je bil vse do leta 2014 najdražji avtomobil na svetu. Leto prej so ga namreč na dražbi prodali za 26. milijonov evrov.

Foto: Hemmings

Na stopničkah še drugi ferrari

Ferrari 275 bo vedno izredno drag avtomobil, vendar če je poleg tega še različica GTB/C speciale njegova cena eksplodira v nebo. Zakaj? Karoserijo ima v celoti izdelano iz aluminija in navit dvanajstvaljni motor, hkrati pa ta model iz leta 1964, ki se je leta 2014 prodal za 23 milijonov evrov ni nikoli videl dirkalne steze. Gre za edini izmed primerek izmed treh izdelanih, eden izmed teh treh pa je leta 1965 končal na tretjem mestu dirke v Le Mansu.

Foto: Sotheby's

Najdražji britanski dragulj

Na lestvico se je aston martin DBR1 prebil šele leta 2017 in s tem postal najdražji britanski avtomobil na svetu in četrti najdražji avtomobil na svetu. Kupec je zanj odštel 20.222.840 evrov, v zameno pa postal lastnik aston martina, ki ga je vozil sloviti Sir Stirling Moss na dirki Nürburgring 1000 leta 1959.

Foto: Sotheby's

Jaguarjev ponos

Takoj za aston martinom je med najdražjimi na svetu jaguarjev D-type. Legenda iz Le Mansa ima močno povezavo s Škotsko, zato je obarvan v modro barvo in ima na boku tudi škotsko zastavo. Leta 2016 so ga prodali za 19 milijonov in 640 tisoč evrov.

Foto: RM Sotheby's

Italijanska eleganca brez meja

Ljubitelji italijanskih avtomobilov se ob elegantnih in čudovitih alfa romeo vedno navdušujejo. 8C 2900B lungo spider velja za enega izmed najlepših predstavnikov znamke. Še več, gre za enega najlepših avtomobilov na svetu. Lungo spider sloni na modelu 8C z modelom 2.9, vendar ima poleg občutno olepšane notranjosti še čudovito notranjost. Izdelali so jih vsega 12, nedavno pa se je eden izmed avtov prodal za 17.853.660 evrov.

Foto: RM Sotheby's

Ferrarijeva deteljica

Že ime ferrarijevega modela daje vedeti, da je zanj potrebno odšteti malo bogastvo. 250 LM je dobil ime po sloviti dirki Le Mans, na kateri bi moral tudi tekmovati. Bil je prototip namenjen dirkanju, zato so jih izdelali vsega 32 in enega leta 2015 prodali za 15 milijonov in 869 tisoč evrov.