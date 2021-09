Oplova zaveza, ki se ji njihov največji SUV še izmika #foto

Opel je z grandlandom še pravočasno skočil na vlak in ujel bliskovito rast segmenta, ki je v zadnjih štirih letih postal največji evropski razred in drugi največji avtomobilski razred v Sloveniji. Ta največji Oplov SUV je z novo masko postal modernejši, prenova je v notranjost prinesla še digitalen voznikov kokpit in dva priključnohibridna pogona. Prvič je v oplu na voljo tudi infrardeča kamera, ki prinaša nočni vid za večjo varnost med vožnjo ponoči. Prvi avtomobili bodo v Slovenijo zapeljali sredi novembra z vstopno ceno od 25.500 evrov dalje.

Oplov športni terenec je tako kot manjši crossland s prenovo v imenu izgubil črko X, dobil pa je aktualne oblikovalske poteze − te so najopaznejše prav na sprednjem delu vozila z matričnimi žarometi LED. Zdaj se je vizualno približal že prej omenjenemu crosslandu in mokki, tem oblikovnim smernicam znamke pa bo sledila tudi prihajajoča astra.

Od leta 2028 samo elektrika, za zdaj le priključni hibrid

Opel se je zavezal, da bo leta 2028 postal izključno električna znamka, a za zdaj pri grandlandu pot k polni električni prihodnosti vodi prek priključnih hibridov. Na voljo sta dve opciji - šibkejša in brez štirikolesnega pogona ter močnejša in s štirikolesnim pogonom. Gre Na sredino prtljažnih vrat se je preselil tudi napis grandland. Foto: Gašper Pirman za enaki pogonski rešitvi, kot ju lahko najdemo v peugeotu 3008.

S ceno od 41 tisoč evrov dalje ekološko izbiro začenja "vstopni" priključni hibrid z 1,6-litrskim turbobencinarjem in dvema elektromotorjema. Sistemska moč se ustavi pri 165 kilovatih, pogon je izključno spredaj in baterija z zmogljivostjo 13,2 kilovatne ure omogoča do 65 kilometrov električnega dosega po merilnem ciklu WLTP. Enaka baterija je vgrajena tudi v močnejši grandland hybrid4. Že ime nakazuje, da ima štirikolesni pogon. S pomočjo treh elektromotorjev in bencinskega motorja ima 221 kilovatov sistemske moči. Poleg osnovnega polnjenja z močjo do 3,6 kilovata je na seznamu dodatne opreme tudi možnost hitrejšega polnjenja AC z močjo do 7,4 kilovata.

Bencinski motor je najbolj priljubljen

Bencinski motor vse bolj izpodriva dizelskega, ki ga izbere le še peščica kupcev. Ti imajo pri nakupu možnost izbire med enim 1,2-litrskim turbobencinskim motorjem s 96 kilovati ali 1,5-litrskim dizelskim turbomotorjem s 96 kilovati. Pri drugem je serijsko že vgrajen osemstopenjski samodejni menjalnik, pri bencinskem pa kupec lahko izbira med ročnim ali samodejnim menjalnikom.

Skoraj vsak drugi prodani avto je že SUV



V Sloveniji je največji avtomobilski razred postal B-SUV, v katerem nastopajo volkswagen t-roc, renault captur, škoda kamiq, peugeot 2008, hyundai kona, nissan juke in številni drugi tekmeci. Tesno za petami mu je C-SUV, še večji razred športnih terencev pa prav tako pridobiva tržni delež. V Sloveniji tako 43 odstotkov prodanih novih avtov že prihaja iz razreda športnih terencev vseh velikosti.



V zadnjih štirih letih je razred C-SUV pridobil pet odstotkov tržnega deleža, prav tako je izredno visok delež fizičnih kupcev (63 odstotkov). Pri Oplu nameravajo v Sloveniji prihodnje leto (kljub omejitvam zaradi pomanjkanja polprevodnikov in omejenih dobav) prodati od 270 do 300 grandlandov. V primeru izboljšanih dobav bi to številko lahko še presegli.

Poleg dveh motorjev na notranje izgorevanje sta na voljo še dve različici priključnega hibrida. Foto: Opel

Prvi opel, ki vidi ponoči

Opel je s prenovo poskrbel za tehnološko nadgradnjo grandlanda. Tako so novosti (dvojni digitalni zaslon, združen v en voznikov kokpit) med drugim tudi bolj skrite očem. Pohvali se lahko z opcijsko infrardečo kamero, ki omogoča nočni vid in z dosegom 100 metrov vozniku ponoči pomaga hitreje videti ovire, pešce ali živali ob/na cesti.

Velik poudarek je spet na matričnih žarometih. Ti so postali zaščitni znak Opla. Novo generacijo luči zdaj sestavljajo trije moduli s 84 svetilnimi segmenti. Ne le, da izboljšajo svetilnost in povečajo varnost, po merilnem ciklu WLTP pripomorejo tudi k zmanjšanju izpusta emisij CO2 avtomobila (skoraj gram na sto prevoženih kilometrov), ki ima vgrajene te matrične žaromete.

Štirje paketi opreme

Kot že omenjeno se kupci lahko odločajo med enim bencinskim in dizelskim motorjem ter dvema priključnima hibridoma. Po izbiri motorja se morajo odločiti še med štirimi paketi opreme. Osnovni je business edition, sledi GS line in potem še kupcem najbolj privlačen business edition. Najbolje opremljeni in posledično najdražji je paket ultimate. Cene pri bencinskem motorju se začnejo pri 27.500 evrih, pri dizelskem pa pri 31 tisoč evrih. Vsakemu kupcu ob nakupu že pripada dva tisoč evrov popusta. Ob izbiri hišnega financiranja pa kupec dobi dodatne ugodnosti, a podrobnosti za zdaj še niso znane.

V notranjosti je velika novost dvojni digitalni zaslon, združen v en voznikov kokpit. Foto: Opel