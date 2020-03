Okužbe v avtomobilu: šest ključnih točk, kaj se zgodi z usnjem?

V obdobju nevarnosti širjenja okužb s koronavirusom je pomembno tudi ustrezno čiščenje notranjosti avtomobila. Med ključnimi so volan, kljuke vrat, prestavna ročica in digitalni zaslon. Alkoholno razkužilo ob zmerni uporabi ne bo poškodovalo prevlek sedežev, dobro pa se je izogibati čiščenju z vodikovim peroksidom.

Pisali smo že o ljubljanskem sistemu souporabe avtomobilov Avant2Go, kjer po uporabi vsak najeti avtomobil razkužijo in očistijo. Ti nasveti pa lahko pomagajo tudi vsem z lastniškimi avtomobili, ki se morajo z njim v teh dneh voziti v službo, v trgovino ali po drugih nujnih opravkih.

Najbolj umazani deli v notranjosti avtomobila

Z razkužilom je treba očistiti volan, prestavno ročico, ročno zavoro, kljuke na vratih, gumbe na armaturni plošči in ne nazadnje tudi gumbe in ročice za upravljanje s smerokazi, brisalci in tempomatom. Ob tem ne smemo pozabiti niti na naslon za roke, gumbe za upravljanje položaja sedeža, zunanje kljuke na vratih in gumb za odpiranje prtljažnega prostora. Vse omenjene točke stika so še posebej pomembne za voznike taksijev, ki v tem času še lahko prevažajo potnike.

Za učinkovito razkuževanje površin potrebujete alkoholno raztopino z vsaj 70-odstotnim deležem alkohola. Izopropilni alkohol površin v vašem vozilu ne bo poškodoval. Z njim namreč razkužujejo avtomobilske komponente, pa tudi vozila v tovarnah.

"Če le lahko, ostanite doma. Razen v nujnih primerih. Takrat se na pot odpravite sami, brez sopotnikov. Če to ni mogoče, se pred tem prepričajte, da vaš sopotnik ne kaže akutnih znakov respiratornih bolezni," razloži Jana Parmová, zdravnica, ki je zaposlena pri Škodi. Ob tem poudarja osnovna pravila, ki bi jim morali slediti vsi, četudi smo prepričani, da nismo okuženi. Kljub temu da je lahko osebni avtomobil nekakšna mobilna izolacijska komora, ki nam omogoča minimalen stik z zunanjim svetom na nujnih poteh, kot je obisk trgovine z živili ali lekarne, to namreč tudi predstavlja določeno mero tveganja.

Sredinski zasloni so postali del avtomobila, ki se ga zelo pogosto dotikamo z rokami. Foto: Gregor Pavšič

Lahko alkohol poškoduje usnjeno oblazinjenje sedežev?

Z alkoholom lahko čistite tudi tkanine, a bodite pazljivi, da jih z njim ne namočite. Alkohol naj ne bi uničil ne usnja ne umetnega usnja, a intenzivno čiščenje lahko povzroči razbarvanje, zato ne drgnite premočno. Po čiščenju je na usnjene površine treba nanesti negovalno sredstvo.

Pri čiščenju površin v svojem vozilu pa se vsekakor absolutno izogibajte vodikovemu peroksidu, saj lahko ta poškoduje površine, na katere ga nanesete. Prav tako se pri čiščenju zaslonov na dotik izogibajte čistilnim sredstvom, ki vsebujejo amonijak. Pri čiščenju vseh površin so najboljša izbira krpice z mikrovlakni

Mnogi so gorivo navajeni točiti brez zaščitnih rokavic

Ko smo pred dnevi objavili članek o novem režimu na bencinskih servisih in bralce vprašali, ali so navajeni pri točenju goriva nositi zaščitne rokavice, jih je pritrdilno odgovorila le dobra polovica (56 %). Kar tretjina anketirancev zaščitnih rokavic ne uporablja, deset odstotkov pa jih to počne občasno.

Zato je pri preventivi pomembna tudi pazljivost ob obisku bencinskih servisov (nošenje rokavic, umivanje rok po uporabi, izogibanje drugim, brezgotovinsko plačilo …), prav tako pa tudi čiščenje zunanjih delov avtomobila. To so predvsem kljuke vrat, okvirji vrat in ročica oziroma gumb za odpiranje prtljažnih vrat.