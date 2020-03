Ko ni avtobusov, najeti avto? Je preventive dovolj?

Od ponedeljka je v Sloveniji zaustavljen javni promet z avtobusi, kar velja tudi delovanje znotraj mest. Omejena je tudi uporaba taksijev. Kdor v teh dneh ostane brez prevoza, lahko še naprej uporablja storitev souporabe avtomobila. Tak sistem je dopolnitev sistema javnega prevoza v mestu, ki pa ga vladna uredba vseeno ni prepovedala.

Po vsaki uporabi avtomobil umaknejo in ga razkužijo

Najem je sicer mogoče opraviti povsem brez stika, torej z uporabo mobilne aplikacije. En avtomobil torej uporablja več voznikov, kar poraja vprašanja o potrebnih preventivnih ukrepih proti okužbam.

"Uvedli smo poseben režim za zagotavljanje visoke varnosti. Uporabnikom so na voljo le predhodno očiščena, prezračena in razkužena vozila. To velja za ključne dele notranjosti, kot so kljuke, volan, menjalnik, zaslon, ključ, polnilni kabli in podobno. Po koncu najema se vsako vozilo umakne iz sistema in ni na voljo novim strankam, dokler ne izvedemo čiščenja po zgoraj navedenem protokolu," so nam pojasnili v družbi Avantcar, ki izvaja storitev avtomobilske uporabe Avant2Go. Pri tem zagotavljajo, da storitve izvajajo skladno s trenutnimi odredbami in napotili.

V tem času so cene celodnevnih najemov znižali za polovico, v naslednjem tednu pa bodo predvidoma ponudili tudi brezkontaktno dostavo dobrin.