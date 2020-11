Oktober in spet strm padec prodaje avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prodaja novih avtomobilov v EU je oktobra znova padla, potem ko je septembra prvič letos v medletni primerjavi dosegla rast, kažejo podatki Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Na padec je vplivalo ponovno zaostrovanje ukrepov za zajezitev pandemije covid-19, ki so jih države uvajale oktobra.

Prodaja novih avtomobilov je oktobra v Uniji na letni ravni upadla za 7,8 odstotka na 953.615 avtomobilov, v prvih desetih mesecih pa za 26,8 odstotka na 8,01 milijona avtomobilov. "Vpliv covid-19 na prodajo v prvih desetih mesecih je brez primere," je ob objavi podatkov zapisalo združenje.

Slovenija je doživela enega največjih padcev prodaje v EU. Oktobra je bilo v Sloveniji (na bruto trgu) po podatkih združenja prodanih 4.549 avtomobilov, kar je 24 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta. V prvih desetih mesecih je prodaja upadla za 24,6 odstotka na 47.781 vozil.

Oktobra sta rast prodaje novih avtomobilov v EU dosegli le Irska (+5,4 odstotka) in Romunija (+17,6 odstotka). Med večjimi trgi je prodaja v Španiji upadla za 21 odstotkov, v Franciji za 9,5 odstotka in v Nemčiji za 3,6 odstotka. Vpliv je bil manjši v Italiji, kjer so prodali le 0,2 odstotka manj novih avtomobilov.

Na letni ravni je bil padec v Španiji 36,8-odstoten, v Italiji 30,9-odstoten, v Franciji 26,9-odstoten in v Nemčiji 23,4-odstoten.