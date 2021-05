Oglejte si ta novi cestni presežek Kitajcev #video

Na Kitajskem zelo hitro širijo mreže hitrih cest in avtocest. Teh imajo že za skoraj 150 tisoč kilometrov in trenutno svojo mrežo letno podaljšajo za okrog deset tisoč kilometrov. Zaradi širitve avtocestne mreže in razgibanega, pogosto goratega terena, so inženirji prisiljeni tudi k zahtevnejšim in inovativnim pristopom pri načrtovanju ter gradnji.

Tak primer je tudi del hitre ceste pri mestu Guizhou. Tam poteka cesta visoko nad pokrajino, relief terena pa je onemogočil gradnjo izvoza na obeh krakih. Izvoz je bilo namreč mogoče zgraditi le na tisti strani hitre ceste, ki je bližje pobočju hriba. Za voznike na drugem kraku so zato zgradili zanimivo obračališče. Hitrost so tam omejili na 40 kilometrov na uro, tudi pogled iz zraka na ta inženirski podvig je nekaj posebnega.