Oglejte si rekord: to je nov mejnik slavne steze #video

Nemško dirkališče Nurburgring oziroma Nordschleife, najbolj slavna dirkaška steza formule ena vseh časov, še naprej ostaja prestižen oder za dokazovanje zmogljivosti športnih avtomobilov. Od julija leta 2018 je rekord med serijskimi avtomobili držal lamborghini aventador SVJ, zdaj je ta čas za dobro sekundo izboljšal Mercedes-Benz s svojim športnikom mercedes-AMG GT black series.

Glede na različico steze so postavili dva časa, in sicer 6:43.616 in 6:48.047.

Avtomobil pri testiranju ni bil predelan, obut pa je bil v serijske Michelinove gume pilot sport cup 2. Voznik Mario Engel pa je dobro izkoristil možnosti nastavitev aerodinamičnega paketa, naklona koles, programa jakosti trakcije koles in podobno.

Avtomobil poganja štirilitrski motor V8, ki zmore 720 “konjev” in 800 njutonmetrov navora. Foto: Mercedes-Benz