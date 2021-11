Odločilo je pet glasov, AMZS ima novega predsednika

Včerajšnje skupščine AMZS se je udeležilo 48 od 75 zastopnikov polnopravnih članic AMZS. Glasove za novo vodstvo mandatnega obdobja 2021–2025 je oddalo 47 zastopnikov. S 26 glasovi so za novega predsednika izvolili 52-letnega Andreja Brgleza, sociologa, publicista, raziskovalca in razvojnika vsebin trajnostne mobilnosti, prav tako avtorja in pobudnika številnih preventivnih akcij za motoriste in voznike osebnih vozil, avtorja različnih prometnovarnostnih in okoljskih publikacij, inštruktorja varne vožnje in že dve desetletji testnega voznika osebnih vozil in motociklov.

Dozdajšnji predsednik AMZS Anton Breznik je dobil 21 glasov.

Direktorica družbe AMZS, d. d., je sicer Lucija Sajevec. Ta družba obstaja od leta 1996 in je z več kot 400 zaposlenimi glavni izvajalec storitev, ki jih zagotavlja AMZS.

Tudi za AMZS novi izzivi mobilnosti

"Potrudil se bom, da bomo še okrepili vlogo Avto-moto zveze Slovenije v družbi in da jo bomo pripravili na izzive mobilnosti, s čimer bo tudi članstvo v AMZS še bolj privlačno. Velik poudarek bo na razvoju avto-moto športa, kjer nas prav tako čaka še ogromno dela. Z izkazano podporo se naša skupna pot šele začenja," je po izvolitvi povedal Brglez.

Za predsednika Strokovnega sveta za članstvo je bil izvoljen Radomir Stojanović, za predsednika Strokovnega sveta za varno mobilnost Ferdo Abraham, za predsednika Strokovnega sveta za avto-moto šport pa Tomaž Trajbarič. Skupščina je izvolila tudi člane nadzornega odbora (to so Amalija Lukner, Žiga Pungerčar Marn, Adam Kavšek, Rasto Oderlap in Boris Požar) in člane častnega razsodišča, ki so Slavko Šket, Marjetka Steiner, Jožef Cerar, Branko Hojnik in Eva Brulc.