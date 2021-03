Odlična novica za voznike znamk Volkswagen, Audi, SEAT in Škoda

Oglasno sporočilo

Kako do ugodnega rednega servisa z menjavo olja?

Na servisih Porsche Inter Auto so, če imate avto, starejši od štirih let, ki je poleg tega znamke VW, Audi, SEAT ali Škoda, pripravili pakete, s katerimi lahko privarčujete kar do 30 odstotkov pri avtoservisu. Preverite, kako ugodne servisne pakete za menjavo olja so pripravili pri Porsche Inter Auto samo za vas!

UGODEN AVTOSERVIS – menjava olja, akcijska paketna cena – VSE VKLJUČENO (delo in material) profesionalno originalno motorno olje

originalni oljni filter

menjava tesnilnih obročev

delo menjave olja

dveletna garancija na delo in material

podaljšanje Asistence Porsche Slovenija REDNI SERVIS MENJAVA OLJA > Pokličite Martino za ugodnejšo ponudbo servisa na 031 616 918 ali ji pišite na martina.gartner@porsche.si .

HITRI SERVIS MENJAVA OLJA – Kdaj je potrebna menjava olja? Na vozilih Volkswagen, Audi, SEAT in Škoda se redni oziroma mali servisni pregled z menjavo olja opravlja obvezno na vsakih 15 tisoč ali 30 tisoč kilometrov oziroma vsako leto, odvisno kaj nastopi prej. Čeprav kilometrina ni v celoti dosežena, je treba nujno zamenjati olje po enem letu. Točen podatek glede menjave olja najdete v servisni knjižici svojega vozila.

Kakšne so prednosti servisiranja? Za vas smo pripravili ugodne varčevalne pakete, s katerimi boste odlično poskrbeli za redno vzdrževanje svojega vozila znamke VW, Audi, SEAT, Škoda, hkrati pa boste privarčevali. Višja starost vozil pomeni večje možnosti okvar, zato je redno servisiranje še toliko bolj pomembno. Servisiranje vašega vozila na pooblaščenem servisu vam zagotavlja številne prednosti:

dveletno garancijo na opravljeno delo in dele,

podaljšanje Asistence Porsche Slovenija,

uporabo le originalnih delov,

potrjeno servisno zgodovino vozila.

Mali in veliki servis, menjava jermena, olja in filtrov ter servis in menjava zavor vam tako ne bodo več predstavljali skrbi, saj paketi Vedno vredno ponujajo celotno vrhunsko storitev z vgradnjo originalnih nadomestnih delov z garancijo po občutno nižjih cenah. Vsak, tudi starejši avtomobil bo tako obravnavan po najvišjih standardih in priporočilih proizvajalca, kar je edino pravo zagotovilo za njegovo pravilno in varno delovanje. Poleg tega servisiranje na pooblaščenih servisih lastnikom prinaša še druge prednosti in ugodnosti. Med drugim so to storitve Asistence Porsche Slovenija, ki so nepogrešljive v primeru okvare ali prometne nezgode. Kaj vključujejo in prinašajo paketi za lastnike starejših vozil in kako poteka delo na servisih, nam je razkril Aleš Pernek, vodja servisa v poslovalnici pri Porsche Inter Auto.

Vsa vozila, tudi starejša, ki so zunaj garancije, potrebujejo redno in kakovostno vzdrževanje, kar pa, seveda, prinaša določene stroške. Ali na tem področju svojim strankam ponujate kakšne posebne pakete ali ugodnosti? Za stranke z vozili, starejšimi od štirih let, smo pripravili varčevalne pakete Vedno vredno, ki prinašajo kar nekaj prihranka. Varčevalni paketi so pripravljeni za servise, menjavo zavor, izpušnih cevi, garniture sklopke, menjavo garnitur zobatega jermena, vodne črpalke, blažilnikov, akumulatorjev …

VEDNO VREDNO - vozilom katerih znamk so namenjeni paketi Vedno vredno? Varčevalni paketi so namenjeni vozilom vseh znamk, ki jih zastopamo. To so VW, Audi, SEAT, Škoda in VW Gospodarska vozila. Varčevalni paketi so namenjeni vozilom vseh znamk, ki jih zastopamo. To so VW, Audi, SEAT, Škoda in VW Gospodarska vozila.

Kakšni so pogoji za koriščenje paketov Vedno vredno? Varčevalne pakete omogočamo na podlagi pridobljene kartice zvestobe oziroma plačilne kartice Porsche Group Card.

So paketi Vedno vredno namenjeni celotnemu vozilu ali le določenim sklopom?

Varčevalni paketi so pripravljeni tako za servise kot popravila določenih sklopov.

Kaj vključuje in kakšne ugodnosti prinaša mali/redni servis? Tako imenovani mali/redni servis zajema menjavo olja in oljnega filtra ter optični pregled zavor. Prihranek je izražen v nižji ceni olja, nadomestnih delov in tudi storitve.

Kaj vključuje in kakšne ugodnosti prinaša veliki servis? Tako imenovani veliki servis zajema menjavo olja in oljnega filtra, menjavo kabinskega filtra, zračnega filtra in filtra goriva, vžigalnih svečk ter zobatega jermena z napenjalci. Pri vozilih s samodejnim menjalnikom je potrebna menjava olja v menjalniku, pri štirikolesnem pogonu pa tudi menjava olja sklopke Haldex. Ob tem strankam priporočamo, da zamenjajo še pasasti jermen in vodno črpalko za hlajenje motorja.

Kaj vključuje in kakšne ugodnosti prinaša menjava blažilnikov? Menjava blažilnikov omogoča boljšo lego vozila na cesti brez nepotrebnega nihanja, s tem pa stabilnejšo vožnjo in manjšo obrabo pnevmatik, saj ob vsaki menjavi opravimo nastavitev stekanja koles oziroma optiko.

Kaj vključuje in kakšne ugodnosti prinaša menjava zavor? Menjava zavor prinaša predvsem varnejšo vožnjo tako uporabnikom vozil kot drugim sodelujočim v cestnem prometu.

Kakšne prihranke prinašajo storitve Vedno vredno v primerjavi z rednimi servisi?

Prihranki so, seveda, odvisni od posameznih predpisanih servisnih del oziroma popravil in znašajo približno od 25 do 30 odstotkov v primerjavi z rednimi cenami.

Se v okviru paketov Vedno vredno vgrajujejo enaki deli kot pri novejših vozilih?

V varčevalnih paketih se vgrajujejo originalni nadomestni deli, ki so enaki kot za novejša vozila.

Kakšna je garancija na vgrajene dele in opravljeno delo? Garancija je popolnoma enaka kot pri novih vozilih, torej 24 mesecev za vgrajene nadomestne dele in delo.

Zakaj bi svetovali obisk uradnega pooblaščenega servisa tudi za starejša vozila? Obisk uradnega pooblaščenega servisa svetujemo vsem uporabnikom vozil naših znamk, ker bodo ob rednem predpisanem servisiranju obnovili Asistenco Porsche Slovenija, kar pomeni, da bodo naše stranke ob okvari vozila deležne brezplačne vleke vozila do najbližjega pooblaščenega servisa, brezplačne uporabe nadomestnega vozila do popravila vozila oziroma po pogojih, ki jih predpisujejo posamezne znamke, ter koriščenja obeh možnosti ob morebitni nezgodi. Ob morebitnih večjih okvarah vozila servis priskoči na pomoč strankam z delnim kritjem stroškov popravila. Največ pa stranka lahko pridobi ob prodaji vozila, ko zaradi servisiranja na pooblaščenem servisu lahko iztrži veliko višjo ceno, saj ima vozilo zabeleženo zgodovino servisiranja in morebitnih popravil.

Koliko lastnikov starejših vozil se odloča za servisiranje na vaših servisih in koliko se jih odloča za storitve iz paketov Vedno vredno? Kakšen trend opažate na tem področju? Vedno več lastnikov starejših vozil se vrača na naše servise, ker so ugotovili, da po ugodnejših cenah dobijo kakovostno storitev naših mehanikov, ki se dnevno usposabljajo na internih in eksternih šolanjih, ki nam jih ponujajo pri uvozniku naših znamk vozil oziroma proizvajalcu vozil. Z obiskom našega servisa lastniki pridobijo najnovejše programske različice, če so za njihova vozila na voljo, obenem izvedemo morebitne tovarniške vpoklice.

Kje v Sloveniji najdemo servisne delavnice družbe Porsche Inter Auto? Servisni centri Porsche Inter Auta so v Ljubljani na Verovškovi ulici in Bravničarjevi ulici, v Mariboru na Šentiljski cesti in Ptujski cesti ter v Kopru na Ankaranski cesti. Za informacije ali rezervacijo servisa pokličite našo sodelavko Majo na telefonsko številko 051 288 567, da vam bo rezervirala prvi prost servisni termin.

Kako se lahko naročim na avtoservis? Posvetujte se z njihovimi servisnimi svetovalci ali osebno obiščite poslovalnice, da se pogovorite o ugodnih varčevalnih paketih. Da boste lahko varno in ugodno vozili vsak dan. PORSCHE LJUBLJANA Servis Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 25 300 PORSCHE VEROVŠKOVA Servis Porsche Verovškova, Verovškova 78, 1000 Ljubljana, tel. 01 53 03 600 PORSCHE MARIBOR Servis Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128a, 2000 Maribor, tel. 02 65 40 300 PORSCHE PTUJSKA CESTA Servis Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150 2000 Maribor, tel. 02 45 02 660 PORSCHE KOPER Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, tel. 05 61 16 500

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Inter Auto.