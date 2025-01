Odličen pripomoček, ko nam bodo merili povprečno hitrost #video

Med zanimive in uporabne novosti v avtomobilih spada tudi pripomoček, ki služi za orientacijo pri sektorskem merjenju hitrosti.

Nedavno smo se po avtocesti v Italiji peljali skozi več odsekov s sektorskim merjenjem povprečne hitrosti. Sistem meri čas vožnje od vstopne do izstopne točke, s tem pa izračuna povprečno hitrost. Omejitev na odseku je znašala 130 kilometrov na uro.

Foto: Metka Prezelj

Čeprav nismo sedeli v dragem in z najnovejšo tehnologijo opremljenem avtomobilu, temveč "zgolj" v ssangyongu tivoli (prenova modela), smo v korejskem informacijskem vmesniku še enkrat več v praksi preizkusili pomoč pri vožnji skozi take odseke.

Občutek za povprečno hitrost pri vozniku namreč lahko variira, elektronska pomoč pa mu lahko služi za lažje prilagajanje hitrosti. Na takih odsekih namreč ni samoumevno, da je mogoče peljati s hitrostjo veljavne omejitve. Že vsako počasnejše vozilo na prometnem pasu lahko upočasni vožnjo in zbija povprečno hitrost.

Na osrednjem zaslonu se je že pred vstopom v sektor prikazalo opozorilo, da se bližamo takemu odseku. Ob prevoženi vstopni točki je sistem ves čas preračunaval in izpisal našo trenutno povprečno hitrost na tem odseku.

Že letos so prvi štirje sektorji napovedani tudi za Slovenijo

Prav gotovo si bomo v prihodnje tako pomoč v avtomobilih želeli, saj bodo odseki sektorskega merjenja hitrosti postali realnost.

V Sloveniji bomo predvidoma v drugi polovici letošnjega leta dobili prve štiri take odseke. Na štajerski avtocesti bo tak odsek na območju Trojan, na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice (proti Kranju), na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko (smer Ljubljane), na dolenjski avtocesti pa na območju višnjegorskega klanca (proti Novemu mestu).

Dars je lani februarja na razpisu za vzpostavitev delovanja in vzdrževanje sistema izbral podjetje Intermatic. Ponudba je skupaj z davkom stala dobrega pol milijona evrov. Upravitelj sistema bo naposled slovenska policija, ki bo skupaj z Darsom in Intermaticom eden treh nosilnih partnerjev projekta. Policija bo skrbela tudi za izdajo glob kršiteljem.

Foto: Metka Prezelj