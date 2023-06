Odkrijte trajnostno mobilnost z novimi električnimi skiroji NAVEE

Oglasno sporočilo

Spletna trgovina Smartus.si predstavlja najnovejšo paleto zmogljivih, elegantnih in varnih električnih skirojev NAVEE za leto 2023. Odkrijte več o prednostih in inovativnih funkcijah ter postanite del trajnostne mobilnosti.

Foto: Smartus d.o.o.

Prednosti električnih skirojev

Električni skiroji so v zadnjih letih postali pravi hit in to ne brez razloga. Ti so privlačna izbira tako za mestne voznike in študente kot tudi tiste, ki iščejo alternativo tradicionalnim načinom prevoza. Med pomembnejšimi prednostmi, ki jim jih lahko pripišemo, so:

Ekonomičnost , saj so veliko cenejša izbira prevoza tako pri lastništvu kot tudi pri vsakodnevni uporabi v primerjavi z avtomobili/motornimi kolesi.

, saj so veliko cenejša izbira prevoza tako pri lastništvu kot tudi pri vsakodnevni uporabi v primerjavi z avtomobili/motornimi kolesi. Prijaznost do okolja , saj so povsem brez izpustov, s čimer prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in izboljšanju kakovosti zraka, kar je še posebej pomembno v mestih, kjer je onesnaženost vse večja skrb.

, saj so povsem brez izpustov, s čimer prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in izboljšanju kakovosti zraka, kar je še posebej pomembno v mestih, kjer je onesnaženost vse večja skrb. Priročnost , saj svojim uporabnikom ponujajo enostavno manevriranje, parkiranje in shranjevanje, prav tako se hitro napolnijo in vam omogočajo, da ste hitro znova na poti.

, saj svojim uporabnikom ponujajo enostavno manevriranje, parkiranje in shranjevanje, prav tako se hitro napolnijo in vam omogočajo, da ste hitro znova na poti. Zabava: ne glede na to, ali se vozite po opravkih, v službo, ali zgolj raziskujete nove soseske, je električni skiro zabaven, sproščujoč in prijeten način prevoza.

Do okolja prijazna mobilnost

Ker se spletna trgovina Smartus.si zaveda pomena trajnostnega prevoza za prihodnost našega planeta, v sklopu sodobne urbane mobilnosti predstavlja najnovejše električne skiroje NAVEE V40, N65 ter S65. Ti so rezultat dolgoletnega raziskovanja in razvoja v podjetju Navee Tech, ki je postavilo visoke standarde v mobilni industriji. S svojimi naprednimi funkcijami in inovativno tehnologijo so njihovi električni skiroji postali sinonim za do okolja prijazno mobilnost in trajnostni razvoj po vsem svetu.

Nepremagljivi trio električnih skirojev NAVEE za letošnji poletni hit

Poleg zelene mobilnosti vas bojo skiroji NAVEE očarali tudi z impresivnimi tehničnimi podatki. V primerjavi z drugimi električnimi skiroji se ponašajo z izjemno močjo motorja, odličnim dosegom, širšim stojiščem, večjimi pnevmatikami, dodelanim zavornim sistemom, smerokazi in še in še.

V letošnji sezoni se vam tako ponosno predstavlja nepremagljivi trio različnih modelov skirojev NAVEE, ki so primerni tako za izkušene voznike kot tudi tiste, ki se prvič srečujete s konceptom električne mobilnosti.

Navee električni skiro V40 Foto: Smartus d.o.o. Električni skiro NAVEE V40, namenjen predvsem krajšim vožnjam po mestu, se predstavlja z nazivno močjo motorja 300 vatov, 40-kilometrskim dosegom ter maksimalno hitrostjo 20 kilometrov na uro, pri tem z lahkoto omogoča vzpon tudi v 15-stopinjski klanec. Za hitro in zanesljivo zaviranje poskrbi skrbno oblikovan sprednji protiblokirni sistem E-ABS z rekuperacijo kinetične energije v kombinaciji z zadnjimi mehanskimi kolutnimi zavorami. Zahvaljujoč desetpalčnim pnevmatikam boste brez težav premagovali najstrmejše ulice, 15 centimetrov široko stojišče pa vam bo pri tem zagotavljalo dovolj prostora za udobno vožnjo. Različica V40 se pohvali tudi z 1,9-vatnim sprednjim žarometom, standardom IP55, 3,5-palčnim zaslonom ter maksimalno obremenitvijo uporabnika do 120 kilogramov.

Navee električni skiro N65 Foto: Smartus d.o.o. Električni skiro NAVEE N65 je zmogljivejša različica, ki prinaša neomejene možnosti uporabe. S 500 vati nazivne moči motorja, hitrostjo vse do 25 kilometrov na uro, impresivnim dosegom do 65 kilometrov ter premagovanjem do 25-stopinjskih naklonov se boste z njegovo pomočjo lahko odpravili povsod ne glede na to, kam ste namenjeni. N65 odlikujejo zanesljive desetpalčne ter 7,6 centimetra široke pnevmatike, kombinacija dvojnega zavornega sistema E-ABS z rekuperacijo kinetične energije in zadnjih kolutnih zavor, standard IPX4, 1,8-vatni sprednji žaromet, inovativni sistem zlaganja z dvojno rotacijo, 17 centimetrov široko stojišče ter do 120-kilogramsko obremenitev uporabnika.

Navee električni skiro S65 Foto: Smartus d.o.o. Električni skiro NAVEE S65 za neprekosljivo svobodo gibanja. Najzmogljivejša različica se ponaša z maksimalno močjo motorja do tisoč vatov, hitrostjo do 25 kilometrov na uro, dosegom do 65 kilometrov, premagovanjem 25-stopinjskih naklonov, desetpalčnimi samotesnilnimi pnevmatikami brez zračnic z dodanim DuraGelom, zadnjimi kolutnimi zavorami na disk ter sistemom dvojnega vzmetenja. Za brezskrbno uporabo je skiro opremljen tudi s standardom IPX5, 2,5-vatnim sprednjim žarometom, vgradnim LED-zaslonom, 17 centimetrov širokim stojiščem ter nosilnostjo uporabnika vse do 120 kilogramov.

Spletna trgovina Smartus.si vam poleg blagovne znamke NAVEE ponuja široko izbiro drugih električnih skirojev priznanih blagovnih znamk, pa tudi rezervne dele in dodatno opremo za vaše jeklene konjičke. Tako v poslovalnici Planeta Koper kot tudi v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City hala A v visokem pritličju pa si lahko najnovejše električne skiroje NAVEE ogledate tudi v živo, zastavite morebitna dodatna vprašanja strokovno usposobljenim prodajalcem ter si ob lepem vremenu zagotovite tudi testno vožnjo.





Preverite ponudbo še DANES >> Električni skiroji 2023



Ob nakupu izbranega modela lahko uporabite promocijsko kodo ZELENIH20 in tako prihranite 20 evrov. Koda velja vse do 30. 6. 2023 tako na spletni strani www.smartus.si kot tudi v fizični trgovini. Foto: Smartus d.o.o. Zelena mobilnost še nikoli ni bila tako dostopna in privlačna, zato imamo za vse navdušence nad električnimi skiroji NAVEE odlično novico!Ob nakupu izbranega modela lahko uporabite promocijsko kodo. Koda veljatako na spletni stranikot tudi v fizični trgovini.

Naročnik oglasnega sporočila je SMARTUS D.O.O.