Obudili spomin na dogodek, ki je nekoč obnorel Jugoslavijo

Camel Trophy je bila avantura, ki je pred dobrimi 30 leti osvojila tudi ljubitelje avtomobilizma v Sloveniji. Idrijčan Robert Kašca je bil prvi slovenski udeleženec tega tekmovanja, ki so ga v različnih državah organizirali med letoma 1980 in 2000. Land Rover je dobavljal avtomobile in si prek težjih avanturističnih preizkusov človeka in stroja gradil svojo prepoznavnost.

Foto: osebni arhiv Med vsemi avanturističnimi Slovenci so izbrali rudarja iz Idrije



Aprila leta 1989 se je iz Brazilije vrnila jugoslovanska ekipa, nepogrešljivi del katere je bil tudi Slovenec Robert Kašca iz Idrije. Nekdanji rudar, pozneje tudi slovenski vojak in danes predstavnik OZN v Rimu je zahtevno komisijo prepričal s svojimi telesnimi zmožnostmi, predvsem pa s psihološko mirnostjo in sposobnostjo, da je v terencu lahko enakovredno opravljal vlogo voznika in sovoznika.



Moderna replika avanturističnega defenderja ima motor V8

Več o spominih na zgornji povezavi, pri Land Roverju pa zdaj gledajo v prihodnost. Izdelali bodo 25 "replik" vozila za Camelm Trophy, s katerimi se bodo konec leta kupci pomerili na tekmovanju v Veliki Britaniji. Uporabili so defenderje s petlitrskim motorjem V8 (405 "konjev", 515 njutonmetrov navora) in osemstopenjskim samodejnim menjalnikom ter jim prilagodili podvozje.

Poleg prepoznavne rumene barve so nepogrešljiv sestavni del teh vozil tudi vgrajeni vitel, strešni nosilci, spodnja zaščita podvozja, dvignjena odprtina za hlajenje motorja, luči LED in tudi prave terenske pnevmatike.

Avtomobil bo na voljo v Veliki Britaniji, med drugim pa tudi na trgih po Evropi.

