Nujna ruda za električne avte: izkopljejo je preveč, cene padajo

Litij je nepogrešljiva sestavina avtomobilskih baterij in trenutno te rude izkopljejo mnogo več kot je za nove električne (elektrificirane) avtomobile dejansko potrebujejo. Cena litijeve rude je padla za tretjino; dobavitelji se držijo za glavo in čakajo pravi električni avtomobilski 'bum'.

Avstralija kljub svoji tradicionalni navezanosti na premog postaja ena izmed svetovnih velesil pri generiranju energije iz obnovljivih virov. Prihodnje leto bodo predvidoma dosegli raven 40 tisoč gigavatnih ur take 'zelene' električne energije. Do leta 2030 želijo Avstralci polovico svoje elektrike dobiti iz obnovljivih virov.

Izkopljejo več litijeve rude kot jo trenutno potrebujejo

Avstralci so tudi največji svetovni proizvajalec litija, trenutno nepogrešljivega materiala za izdelavo baterij za avtomobile, kolesa, prenosne računalnike in mobilne telefone. Avtomobilska industrija jih bo predvidoma potrebovala še posebej veliko, saj praktično vsi proizvajalci napovedujejo popolno ali vsaj delno elektrifikacijo dela svoje modelne ponudbe.

Tam doli so od leta 2017 odprli šest novih rudnikov litija, a njegova izkopana količina je trenutno večja od povpraševanja. Tesla bi letos lahko presegla (ali se vsaj približala) meji pol milijona izdelanih električnih avtomobilov, sicer pa na trgu na pravi (napovedani) električni 'bum' še čakamo. Trenutno je ena glavnih ovir ponudba vozil na trgu, že v roku enega leta pa vsaj v Evropi prihaja na ceste vrsta mnogo bolj vsakodnevno novih uporabnih električnih avtomobilov (VW ID.3, peugeot e-208, renault zoe, hyundai ioniq …).

Medtem zanimivi podatki s Škotske: tam s pomočjo močnih vetrov dobijo toliko energije, da bi z njo napajali skoraj dvakrat toliko domov kot jih tam dejansko imajo. Letos so iz obnovljivih virov do zdaj dobili 88 odstotkov električne energije. Letos so odprli velik kompleks vetrnic na morju. Te imajo moč 588 megavatov, 84 turbin in lahko z elektriko oskrbijo 450 tisoč domov. Vrednost naložbe je znašala 2,65 milijona britanskih funtov (2,9 milijona evrov).

Najpomembnejše je povpraševanje na Kitajskem

Največja težava za rudnike v Avstraliji je povpraševanje na Kitajskem, največjem avtomobilskem trgu na svetu. Tam je prodaja novih avtomobilov letos upadla za 17,5 odstotka. Električna vozila so na Kitajskem sicer zelo priljubljena in vse bolj številčna, a tak padec celotnega trga vpliva tudi nanje ter posledično na vse dobavitelje.

Cene litija so močno padle, kaj bo to pomenilo za dobavitelje?

Cena litijeve rude je na trgu (po skoraj 300-odstotni rasti med leti 2015 in 2018) letos padla za okrog 30 odstotkov, kar je sicer dobra novica za proizvajalce avtomobilov, precej manj pa za rudnike oziroma dobavitelje. Vsi rudniki finančno najbrž ne bodo finančno preživeli, je poročal Bloomberg.

Avstralci v naslednjih dveh letih kljub temu napovedujejo podvojeno proizvodnjo litija, saj pričakujejo rast globalne prodaje električnih (elektrificiranih) vozil. Do leta 2025 bo trg surovega litija vreden okrog 20 milijard dolarjev, trg baterijskih celic pa okrog 424 milijard dolarjev, kažejo projekcije avstralskega rudarskega združenja.