Novosti za priljubljenega volkswagna, ena bo zelo opazna

Z dodatki LED na maski motorja se bo prenovljeni T-Roc opazno razlikoval od prvotnega. Foto: Volkswagen Volkswagen je prenovil svoj priljubljeni model T-Roc, ki so ga na ceste sicer prvič poslali že leta 2o17. Ker gre le za prenovo in še ne za novo generacijo avtomobila, so spremembe pričakovano dokaj majhne. Spredaj je T-Roc dobil drugačne žaromete. Če bodo vozniki izbrali žaromete z matrično LED tehnologijo, bodo ob tem dobili še povezovalno letev LED prek sprednje maske motorja. V avtomobilih z manj naprednimi žarometi tega dodatka ne bo.

V notranjosti tudi enak volan kot pri golfu

Spredaj so avtomobilu dodali pokončno postavljene meglenke. Rahlo spremenjene so tudi zadnje luči, prav tako odbijači. V notranjosti so T-rocu dodali mehkejše materiale na armaturi, ki bodo nadomestili trenutno tršo plastiko. Dodali so tudi osempalčni digitalni merilnik, osrednji zaslon z velikostjo od 6,5 do 9,2-palca bo omogočal tudi brezžično povezljivost z vmesnikoma Car Play ali Android Auto. T-Roc bo imel zdaj tudi enak volanski obroč kot volkswagen golf.

Pri motorjih sprememb ne bo. Osnovni model poganja trivaljni litrski motor z močjo 110 “konjev”, najzmogljivejšo različico T-Roc R pa dvolitrski štirivaljni turbobencinski motor z močjo blizu 300 “konjev”.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen