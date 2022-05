Novost v Italiji: ob zamudah zaradi del bodo vrnili cestnino

Ker družba Autostrade per l’Italia ni prilagodila cestnin za dolge zastoje in večje potovalne zamude, ki so bile neposredno povezani z vzdrževalnimi deli, so morali lani plačati pet milijonov evrov kazni.

To je bila tudi podlaga za iskanje novih rešitev, ki so jih zdaj razvili z zagonskim podjetjem za napredno digitalno mobilnost Free to X. Prek aplikacije bo mogoče v primeru zamude zaradi vzdrževalnih del – pri tem pa ne pridejo v poštev vzroki, kot so povečan promet ali nesreče – dobiti povrnjen del cestnin.

Povračilo odvisno od zamude in prevožene razdalje

Italijani se bodo morali najprej registrirati v aplikaciji in vnesti podatke o vozilu. Najlažji bodo postopki v primeru plačevanja cestnine z elektronsko predplačniško kartico, a stroške bodo povrnili tudi v primeru plačila cestnin z gotovino. V tem primeru bodo morali imeti vozniki shranjen račun.

Višina povrnjene cestnine je odvisna od prevožene razdalje in obsega zamude. Vsaj 15-minutna zamuda na 29 kilometrov dolgem odseku pomeni polno povrnitev cestnine. Na stokilometrskem odseku mora biti zamuda za polno vračilo cestnine vsaj 45-minutna. Več primerov v spodnji tabeli.

Foto: FreeToX