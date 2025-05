V konkurenci 165 telovadcev iz 38 držav se je danes predstavilo tudi pet obetavnih Slovencev. Gregor Rakovič je bil med njimi najboljši z oceno 14,066 točke na konju z ročaji. Na koncu je v kvalifikacijah zasedel šesto mesto med 107 tekmovalci na konju. Najboljši je bil Armenec Hamlet Manukjan (14,566).

"Neverjetno doživetje. Kljub nekaj manjšim napakam mi je uspelo točno to, kar sem si želel. Po svetovnem pokalu v Kopru sem se pobral, zbral misli in pokazal, kaj najbolje znam," je za Gimnastično zvezo Slovenije dejal Rakovič.

"Neizmerno sem vesel, saj sem prvič na tako velikem tekmovanju prejel oceno 14,066. Moram priznati, da sem resnično užival od prvega do zadnjega trenutka. Ne glede na to, ali pridem v finale ali ne, sem zadovoljen. Ponosen sem na svoj nastop in napredek. Hvala vsem za podporo, to mi pomeni ogromno," je še pred končnim razpletom dejal mladi slovenski telovadec.

Piletič izredno zadovoljen z nastopi Slovencev

Nikolaj Božič v družbi selektorja Sebastijana Piletiča. Foto: Sportida Na parterju je bil dolgo časa blizu finala Nikolaj Božič (13,833 točke), ki je med 106 tekmovalci v kvalifikacijah zasedel 12. mesto. Do finala sta ga ločili dve desetinki točke. Anže Hribar (13,800) je zagotovo pričakoval več, vendar je med sestavo naredil prestop in tekmovanje sklenil na 16. mestu. Najboljši v kvalifiakcijah je bil Italijan Lorenzo Minh Casali s 14,433 točke.

Na krogih je bil Luka Bojanc (13,400) prav tako nekaj časa v igri za finale, na koncu pa je po nekaj boljših rotacijah ostalih reprezentanc med skupno 99 tekmovalci zdrsnil na 17. mesto. Na vrhu je bil z najboljšo sestavo grški zvezdnik Elefterios Petrunias (14,700), ki na tem orodju lovi rekordni osmi naslov.

Kot zadnji se je med slovenskimi reprezentanti predstavil Beno Kunst, ki je na preskoku pri prvem skoku naredil veliko napako, drugega je prikazal z odliko in visoko izvedbeno oceno. Kljub temu povprečje 13,066 točke ni bilo dovolj za upanje na finalni nastop, saj je slovenski reprezentant tekmovanje sklenil na 24. mestu med 29 tekmovalci.

"Z veseljem lahko rečem, da sem izredno zadovoljen z nastopi naših fantov. Na parterju je Nikolaj naredil zelo lepo vajo, v bistvu najlepšo to sezono. Anže je želel pokazati težjo sestavo kot na svetovnem izzivu v Kopru, dodal je nekaj elementov, razen ene akrobatike je vse skupaj izpeljal zelo dobro. Če bi še doskočil tisto tretjo diagonalo, bi bil verjetno zelo resen kandidat za finale. Gregor je na konju pokazal zelo lepo sestavo, kar pove tudi ocena preko 14 točk," je za STA povedal selektor Sebastijan Piletič.

Luka Bojanc je med 99 tekmovalci zasedel 17. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

"Luka je za predstavo na krogih prejel najvišjo oceno letos, morda mu je malo zmanjkalo pri doskoku, ampak na koncu to niti ni tako pomembno. Le Beno je pri prvem skoku naredil večjo napako in se usedel, a ima objektiven razlog. Ves teden zaradi bolečin v hrbtu niti enkrat ni izvedel tega skoka. Težave smo s pomočjo fizioterapevtke Kaje Purić kar dobro sanirali, tako da je bil dobro pripravljen, ampak je naredil napako," je nadaljeval Piletič.

"V celoti gledano sem osebno zelo zadovoljen, vesel sem tudi zato, ker so fantje zadovoljni in se vidi, da napredujejo," je še ocenil Piletič in dodal: "V naslednjih letih nam res ni treba skrbeti za napredek."

Danes so na EP podelili še drugi komplet kolajn. V boju za ekipni naslov so bili najboljši Britanci. Srebro je pripadlo Švici, bron pa Italiji.