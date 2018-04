Novo vzmetenje: Tak citroën prvič v Sloveniji #foto

Slovenska predstavitev: citroën C4 cactus

Citroën je sredi popolne prenove znamke, ki ne prinaša le drugačne miselnosti in svežega marketinškega slogana. Z začetkom maja bo na naša tla zapeljal še tretji model, ki sledi novi identiteti. C4 cactus zamenjuje predhodnika in hkrati kombilimuzino C4, zato je dimenzijsko zrasel, kot prvi citroën pa pridobil revolucionarno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki.

Občutek kot na leteči preprogi

Bistvo prenovljenega C4 cactus je nov sistem vzmetenja, ki skladno s Citroënovo tradicijo zagovarja načelo udobja med vožnjo in izkorišča dolgoletno zgodovino hidravličnega vzmetenja. To je prvi citroën, ki ima vgrajeno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi dročniki. Medtem ko klasično vzmetenje sestavljajo blažilnik, vzmet in mehanski dročnik, ima Citroënova inovacija na obeh straneh dodatna dva hidravlična dročnika. Enega za raztezanje in drugega za kompresijo. Vzmetenje tako deluje dvostopenjsko.

Pri rahlem raztezanju ali stiskanju poteka blaženje brez posredovanja hidravličnih dročnikov. Pri Citroënu zagotavljajo, da bo v tem primeru hod vzmetenja vseeno bolj neoviran in da bo občutek v vozilu podoben "lebdenju na leteči preprogi". Pri močnejših udarcih s ceste pa hidravlična dročnika upočasnita premike, energijo po absorbiranju torej razprši.

C4 cactus je z dimenzijskim prirastkom in povečano uporabnostjo postal tekmec golfa, megana in preostalih kombilimuzin. Foto: Gašper Pirman

Oblikovni posebnež je odrasel, a še vedno stavi na individualno raznolikost in modno posebnost. Foto: Gašper Pirman

Udobje je eden glavnih elementov, s katerimi kupce nagovarja prenovljeni C4 cactus. Foto: Gašper Pirman

V službi udobja

Citroën je v prenovljenega C4 cactusa vgradil tudi nova sprednja sedeža iz penaste gume, za katera zagotavljajo še posebej visoko raven udobja. Nova penasta guma visoke gostote zagotavlja še bolj udobno sedenje, saj preprečuje ugrezanje po dolgih urah vožnje, pa tudi staranje vozila po več letih uporabe.

Citroënov zaščitni znak v obliki hidroaktivnega vzmetenja se je 2. 6. 2017 dokončno poslovil. Zadnji avtomobil s Hydractive III+ je bil C5, avtomobil pa je uporabljal amortizerje za zaviranje gibanja karoserije in hidravlične valje, ki prenašajo sile vzmetenja na krogle, katerih dušik igra vlogo vzmeti. Omenjeno vzmetenje je v zadnjih desetletjih hkrati postalo sinonim znamke Citroën. V svet zvezd ga je izstrelil dogodek, ko je med poskusom atentata na francoskega predsednika Charlesa de Gaulla, ki se je zgodil 22. julija 1962, predsednikov voznik zaradi tovrstnega vzmetenja menda brez težav obvladal predsedniškega DS in pobegnil pred streli iz brzostrelke.

Barvit značaj za golfovega tekmeca



Prenovljeni C4 cactus v segment petvratnih limuzin prinaša nov veter svežine ter pod eno streho združuje oblikovno posebnost predhodnika in udobje zdaj že "mrtvega" modela C4. Navzven izstopa pomanjkanje zračnih blazin airbump, ki so jih zdaj nadomestile precej ožje in manj izrazite zaščite karoserije. Celoten avto je navzven dobil vtis bolj uglajenega vozila, kot edini v segmentu pa se pohvali s plastičnimi zaščitami okrog celotnega vozila. Ker C4 cactus stavi na svoj igriv značaj, je kupcem na voljo 31 različnih barvnih kombinacij in pet različnih paketov za individualizacijo potniške kabine. Kot se spodobi za avtomobil 21. stoletja, je opremljen z dvanajstimi tehnologijami za pomoč pri vožnji in tremi tehnologijami za vzpostavitev povezave.

Prtljažni prostor meri 358 litrov. Foto: Gašper Pirman

Namesto klasične ročice je še vedno na vratnih panelih nameščen ličen usnjeni pas. Foto: Gašper Pirman

Na voljo je 12 različnih varnostno-asistenčnih sistemov. Foto: Gašper Pirman

Za 400 Slovencev, ki si želijo izstopati

Kljub obsežni prenovi je ostal C4 cactus v potniški kabini zvest zasnovi predhodnika. Zaradi povečanih dimenzij (2,6 metra dolgo medosje in 4,17 metra skupne dolžine) je največ pridobil prtljažni prostor. Na račun pravokotnih oblik z zadnjo sedežno klopjo, deljivo v razmerju 1/3 – 2/3, ponuja 358 litrov prostornine (1.170 litrov ob podrti klopi), po velikosti pa se zoperstavi tudi dimenzijsko večjim tekmecem. V notranjosti izstopajo unikatni dodatki, ki poskrbijo, da se je C4 cactus razlikuje od praktično vseh konkurentov. Tako ne manjkajo usnjena ročica za odpiranje vrat, delno odpiranje stekel na zadnji klopi in sedeži v obliki domače zofe.

Cenovno je C4 cactus konkurenčen član tako imenovanega golfovega razreda. Tako kot smo navajeni, pri uvozniku še naprej dajejo velik poudarek hišnemu financiranju, ki vam končno ceno zniža za dodatnih 500 evrov. Progresivno hidravlično vzmetenje je serijsko nameščeno na vseh avtomobilih (razen na puretech 82, ki pa se junija umika iz prodaje), za odtenek udobnejše sedeže pa bo treba doplačati od 300 do 700 evrov. Večina od 400 kupcev se bo odločila za srednji paket feel (30 odstotkov) in najbolje opremljeni paket shine ter za bencinski agregat (približno 70 odstotkov).

Še nekaj besed o cenah. Zaradi oblik financiranja, popustov in res ogromnega števila različnih kombinacij priporočamo obisk salona. Za osnovno izvedenko bo treba pripraviti vsaj 13.500 evrov, za srednji paket feel tisočaka več in za najbolje opremljeni shine z nekaterimi dodatki 15.500 evrov, se pa cene znižajo za 500 evrov, če izberete že prej omenjeno hišno financiranje.