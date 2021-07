Novo iz Volkswagna: na ceste prihaja nov model #foto

Žarometi LED bodo pri taigu serijski. Foto: Volkswagen Volkswagen je tak avtomobil že predstavil v Braziliji in sicer pod imenom nivus. Konec leta ga bodo z imenom taigo pripeljali še v Evropo. Tako kot T-cross in polo izhaja s platforme MQB 0. V primerjavi s T-crossom bo taigo nekoliko nižji in daljši, a obenem višji in prostornejši od pola. Če je T-cross z bolj moderno obliko in višjim položajem sedenja prodajno že presegel pola, ga čaka zdaj nov interni tekmec s prav tako trendovsko kupejevsko obliko.

Medosna razdalja pri taigu znaša 2,56 metra, kar je za dva oziroma tri milimetre več kot pri obeh sorodnih modelih. Taigo je sicer dolg 4,2 metra, visok je 1,49 in širok 1,75 metra.

Taigo ima kupejevski in precej "močan" videz tudi z zadnje strani. Foto: Volkswagen

Kljub kupejvski strehi obljubljajo nezmanjšano praktičnost

Nemci so želeli nekaj novega in so zato oblikovalcem naročili poskus izdelave nove silhuete vozila, ki ima predvsem značilno kupejevski zadek. Streha se torej spušča proti zadnjemu delu. Volkswagen kljub temu obljublja polno praktičnost. Prtljažni prostor ima od 385 do 455 litrov osnovne prostornine prtljažnika, odvisno od položaja drsne zadnje klopi.

Podobne kupejevsko zasnovane športne terence kajpak že poznamo iz višjih, predvsem premijskih razredov. Volkswagen zdaj s takimi rešitvami poskuša v kompaktnem razredu, ki velja v Evropi (in tudi Sloveniji) za trenutno najbolje prodajani razred novih avtomobilov.

Moč bencinski motorjev do 110 kilovatov oziroma 150 “konjev”

Ker si platformo deli s T-crossom in polom, bo dobil serijsko digitalne merilnike, drsnike pod sredinskim zaslonom in tudi vse že znane varnostno-asistenčne sisteme.

Taigo bo na voljo le s sprednjim pogonom in bencinskimi motorji. Ti bodo imeli moč 70, 81 ali 110 kilovatov. Za prenos moči bosta skrbela ročna pet- in šeststopenjski menjalnik ali samodejni sedemstopenjski DSG.

Taigo je dolg 4,2 metra, visok je 1,49 in širok 1,75 metra. Foto: Volkswagen

Notranjost kot jo že poznamo iz najnovejših Volkswagnovih vozil. Foto: Volkswagen

